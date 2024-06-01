Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kızılcık Şerbeti'ndeki o sahneyi paylaştı! "Teşekkür ederim"

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti cuma akşamlarına damga vuruyor.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü yine çok konuşuldu. Güncel konuları sık sık işleyen dizi bu kez Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması Onaylı Randevu Sistemi'nin ekrana taşıdı.

Dizide hastaneye giden Sevilay karakterine hayat veren Özlem Çakar'ın Onaylı Randevu Sistemi sayesinde sıra beklemeden doktoruyla görüştüğünü vurgulaması ve yeni sistemi özetlemesi sosyal medyada gündem oldu.

"ÇÖZÜM HER ZAMAN İLGİ GÖRÜR"

Dizinin Sevilay'ı Özlem Çakar söz konusu sahnede "Ablacım hiç bekletmediler. Yani bu onaylı randevu dedikleri sistem tıkır tıkır işliyor. Hatta gelemeyecekler için bir önceki akşamdan saat 8'e kadar randevularını iptal ederlerse başkalarına da yer açılıyor" dedi.

Söz konusu anlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sessiz kalmadı. Kızılcık Şerbeti'nin o sahnesini resmi X hesabında paylaşan Koca, ayrıca diziye teşekkür etti. Koca, paylaşımında ise şunları ifade etti:

"Onaylı Randevu Sisteminin sonuçları dizilere kadar konu olmaya başladı. Çözüm her zaman ilgi görür. Teşekkür ederiz."







