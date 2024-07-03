Ryan Reynolds, Deadpool & Wolverine'den paylaştı, Taylor Swift iddiası alevlendi!

Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın başrollerinde yer aldığı "Deadpool & Wolverine" filmi merakla bekleniyor.

Ryan Reynolds, Deadpool & Wolverine filminde Taylor Swift'in konuk oyuncu olarak yer alabileceği söylentilerini öyle bir pozla alevlendirdi ki sosyal medya yıkıldı.

47 yaşındaki aktör, Salı günü Swift'in 2020 tarihli Evermore albümünden esinlenerek çekilen süper kahraman filminin setinden bir fotoğrafı Instagram'da yayınlayarak sosyal medyayı salladı.

Deadpool'un ikonik kırmızı süper kıyafetini giyen ve sırtına iki samuray kılıcı bağlamış olan Reynolds, albümün ikonik kapak resmini yeniden yarattı.



Ryan Reynolds Instagram hesabından paylaştığı gönderide Grammy adayı gösterilen albümün başlık şarkısını da kullandı.







