  1. Haberler Haberler Haberler
  2. Rober Hatemo son haliyle sosyal medyayı salladı! Görenler inanamadı

Rober Hatemo son haliyle sosyal medyayı salladı! Görenler inanamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.06.2024 10:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafızalara kazınan şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran Rober Hatemo son haliyle sosyal medyayı salladı. 'Yenilendim' diyen ünlü ismi görenler inanamadı. Rober Hatemo'nun yeni görünümüne adeta yorum yağdı.

Rober Hatemo son haliyle sosyal medyayı salladı! Görenler inanamadı

'Esmer' adlı ilk albümünü 1997'de piyasaya süren; 'Senden Çok Var', 'Tanrım' ve 'Çiçeğim' gibi hitlere imza atan Rober Hatemo, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

'Yenilendim' diyen Rober Hatemo'nun kaslı halini görenler çok şaşırdı. Eski halinden eser kalmayan Rober Hatemo "her an yeni bir şarkıyla hoplatabilirim" diyerek sevenlerini de heyecanlandırdı.

rober 1

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcının son haline sosyal medyada; 'Sana ne olmuş?', 'Efsane geri dönmüş', 'Tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.

rober 2

SAĞLIK SORUNLARINI ANLATMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunlarını anlatan Hatemo 'Babamı kaybettikten sonra garip şeyler olmaya başlamıştı. Karnım ağrıyordu, şarkı söyleyemiyordum. Üç profesör ile görüştüm. Hepsi anksiyete olduğunu söyledi' demişti.

rober 3

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babasıyla neden konuşmadığını anlattı! Meğer sebebi...Babasıyla neden konuşmadığını anlattı! Meğer sebebi...
Kaya Sabancı otelin sahibi tarafından darp edildi, ambulansla hastaneye kaldırıldıKaya Sabancı otelin sahibi tarafından darp edildi, ambulansla hastaneye kaldırıldı
Sahnede rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı Sahnede rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Rober Hatemo
İlginizi Kulis Çekebilir
Demet Özdemir'den 'baba' itirafı! Babasıyla neden konuşmadığını anlattı: "Öfkeliydim ona"

Demet Özdemir'den 'baba' itirafı! Babasıyla neden konuşmadığını anlattı: "Öfkeliydim ona"

Bodrum'da korkunç olay! Kaya Sabancı otelin sahibi tarafından darp edildi, ambulansla hastaneye kaldırıldı

Bodrum'da korkunç olay! Kaya Sabancı otelin sahibi tarafından darp edildi, ambulansla hastaneye kaldırıldı

Sahnedeyken rahatsızlandı apar topar hastaneye kaldırıldı! Derya Uluğ konserlerini erteledi

Sahnedeyken rahatsızlandı apar topar hastaneye kaldırıldı! Derya Uluğ konserlerini erteledi

Sosyal medyada bir akım başlatmıştı! Alla Bruletova bu kez Türk polis aracını paylaştı

Sosyal medyada bir akım başlatmıştı! Alla Bruletova bu kez Türk polis aracını paylaştı

Sinan Çetin'in Oğlu Rafael Cemo aşkını ilan etti! Sevgili Dilan Çiçek Deniz'i böyle paylaştı

Sinan Çetin'in Oğlu Rafael Cemo aşkını ilan etti! Sevgili Dilan Çiçek Deniz'i böyle paylaştı

Mili Takım'ın marka elçisi Yağmur Tanrısevsin üçlü çektirdi! O anlar olay oldu

Mili Takım'ın marka elçisi Yağmur Tanrısevsin üçlü çektirdi! O anlar olay oldu

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.