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Reynmen'e sevgilisinin yanında sorulan sorular ağızları açık bıraktı! "Yapay zeka, evlilik, Hadise'nin mayosu..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.06.2024 09:30
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Bir süredir Emire Cansu Kurtaran ile birlikte olan Reynmen evlilik hazırlığı yapıyor. Geçtiğimiz saatlerde sevgilisiyle görüntülenen Reynmen'e sorulan sorular sosyal medyayı salladı. İşte Reymen'in tepkisi...

Reynmen'e sevgilisinin yanında sorulan sorular ağızları açık bıraktı! "Yapay zeka, evlilik, Hadise'nin mayosu..."

Emire Cansu Kurtaran ile birlikte olan Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuştu. Kurtaran mutluluğunu "İlk ve son aşkıma evet dedim" notuyla paylaşmıştı.

Aşkını her fırsatta dile getiren Reynmen geçtiğimiz saatlerde sevgilisiyle Magazin Burada kamerasına yakalandı.

Muhabir önce fenomenin kolyesini beğendi ardından "Evlilik ne zaman?" dedi. Ancak daha yanıtları almadan sorular peş peşe geldi.

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"BUNLAR NASIL SORULAR"

Reynmen'e yapay zeka ile flört soruldu derken Hadise'nin mayosuyla 10. yıl Marşı'nı okumasına dair fikirleri de fenomene yöneltildi.

Reymen kız arkadaşını gösterek ve biraz da şaşırmış olarak "Abi öyle bir soru soruyorsun ki..." diyerek konuşmayı sonlandırdı.

O anları görenler "Bunlar nasıl sorular", "Abi bu ne kafası" yorumlarında bulundu.

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Reynmen
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