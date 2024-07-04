Rasim Ozan Kütahyalı’dan eski eşi Nagihan Alçı'ya ağır sözler! "Senin alaturka rezil kimliğinden tiksiniyorum"

Nagehan Alçı, evliliği boyunca Rasim Ozan Kütahyalı tarafından ağır psikolojik, fiziksel,ekonomik şiddete maruz kaldığını ve tehdit edildiği söyledi. Alçı, eski eşi hakkında 250 bin lira maddi tazminata davası açtı. Dava dilekçesinde, Kütahyalı’nın Nagehan Alçı’ya ağır sözleri de yer aldı.

'B Yüzü' isimli Twitter hesabı, Nagehan Alçı’nın eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında açtığı davanın dilekçesini yayınlandı.

Dava dilekçesinde, Rasim Ozan Kütahyalı’nın Nagehan Elçi’ye gönderdiği mesajlarda "düşük seviyeli başarısız zavallı", "şımarık, küstah", "sahte ve sinsi insan", "yeteneksiz", "aptal", "cahil" hizmetçi, İbrahim Tatlıses' in kadını mısın", "köpek oldun", "köpek gibi hizmetçilik ediyorsun", "tiksiniyorum senin alaturka rezil kimliğinden", "öldün sen öldüüünnnn", gibi ifadeler yer alıyor.

Dava dilekçesinde, Rasim Ozan Kütahyalı’nın birden fazla telefon hattı kullandığı ve bir hattında kendini polis gibi tanıtarak Nagehan Alçı’nın katıldığı programdaki diğer yorumcuları aradığı iddiası da yer aldı.

Dava dilekçesinden

"Söz konusu telefonun incelenmesi ile de görüleceği üzere davalı hem söz konusu telefonu hem de aktif kullanmakta olduğu diğer hat ve telefonları kullanarak kendisini ‘polis’ olarak tanıtmakta, ‘Rasim Ozan 3’ şeklinde kaydettiği telefonda profil fotoğrafını polis amblemi yaparak ve açıkça ‘Sayın Mustafa Ertekin Başkanım şu anda sizi izliyorum KRT kanalında ve hayran oldum dik duruşunuza. Ben Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğunda görevli bir polis memuruyum. Koruma Şubede görevliyim. Bu mesajı sizi Nagehan Alçı denen Yunan yandaşı sözde gazeteciyle aynı programda görünce yazmak istedim. Nihal Bengisu da vatan haini, Nagehan Alçı da vatan haini’; ‘Nagehan Alçı da bu Yunan ajanına uzun zamandır angaje olmuş durumda. Tamamen Chrissodoulis'in kontrolünde. Yunan menfaatleri tarafından Nagehan Alçı yönlendiriliyor’ demek suretiyle ülkesine, milletine ve vatanına en derin kalbi hislerle bağlı müvekkili ‘vatan haini’ olmakla suçlamakta, müvekkil aleyhine en çirkin şekilde iftira ve hakaret suçlarını işlemekte, kendisini hukuka aykırı şekilde kamu görevlisi olarak tanıtarak yine ayrı bir suçun konusu olmaktadır. Davalının söz konusu fillerinin tamamı davacı müvekkilin kişilik haklarına açıkça ağır ve telafisi imkansız zarar vermiştir."

Ayrıca Nagehan Alçı’nın avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu dilekçede, Rasim Ozan Kütahyalı’nın boşandıktan sonra da kendisini tehdit ve taciz ettiği iddiası da yer aldı.







