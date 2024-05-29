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Pozlarını paylaştı! "Mezarda ne yapacaksınız acaba?" diyen takipçiye kızdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.05.2024 08:03
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Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ takipçilerinden gelen garip yorumları tepkisiz bırakmıyor. Altuğ son olarak "Mezarda ne yapacaksınız acaba?" diyen takipçiye kızdı.

Pozlarını paylaştı! "Mezarda ne yapacaksınız acaba?" diyen takipçiye kızdı

Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan ve sosyal medyada oldukça aktif olarak dikkat çeken Pınar Altuğ gelen yorumlara tepkisiz kalmıyor.

Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem'i canlandırarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu katıldığı bir etkinlikte verdiği pozları paylaştı.

Ekran Alıntısı

Ancak oyuncuya ilginç yorumlar geldi. Bunlardan bir tanesi "Sizin gibi insanlar gerçeği duymaktan o kadar çok korkuyor ki mezarda ne yapacaksınız acaba çok merak ediyorum bu açıklığınızla ve bu yaşta" idi.

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Pınar Altuğ bu yorumu görünce dayanamadı ve "Benim ne olacağım neden sizi bu kadar meraklandırıyor? Hepimiz kendimizden sorumluyuz değil mi? üzmeyin kendinizi" yanıtını verdi.

Ancak takipçi yorumlarına devam etti. Pınar Altuğ ise gelen yoruma sessiz kalmayarak verdiği yanıtla takipçilerinden destek aldı.

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Pınar Altuğ
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