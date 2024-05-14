Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ata Berk Mutlu değişimiyle ağızları açık bıraktı! Yıllar sonra İlker Kaleli ile aynı karede...

Bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ata Berk Mutlu şimdi de son haliyle gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim dizide babası rolünde olan İlker Kaleli'nin doğum gününe katıldı.

Instagram hesabından Kaleli ile bir fotoğrafını yayınlayan Ata Berk Mutlu'nun paylaşımı kısa sürede büyük ses getirdi.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırtan Mutlu'ya; 'Ne kadar değişmişsin', 'Kocaman olmuş', 'Resmen delikanlı' gibi yorumlar yapıldı.

Şimdilerde 18 yaşında olan Ata Berk Mutlu bu zamana kadar Karadayı, Poyraz Karayel, Şevkat Yerimdar ve Bir Derdim Var gibi birçok projede yer aldı. Üç yaşından beri oyunculuk yapan Ata Berk Mutlu ‘Altın Kelebek En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü’nün de sahibi.

Ata Berk Mutlu, okulda birçok tiyatro sahne oyunu etkinliklerine katılmış, ilk sahne tecrübesini de Fransız yazar ve pilot Saint-Exupery'in Dünyaca ünlü hikayesi Küçük Prens oyunu ile gerçekleştirmiştir.