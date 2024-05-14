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Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ata Berk Mutlu değişimiyle ağızları açık bıraktı! Yıllar sonra İlker Kaleli ile aynı karede...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.05.2024 10:52
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İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerini paylaştığı bir döneme damgasını vuran 'Poyraz Karayel' dizisinde hayat verdiği Sinan karakteriyle hafızalara kazınan Ata Berk Mutlu şimdi de değişimiyle gündem oldu. Yıllar sonra İlker Kaleli bir araya gelen ünlü ismin son halini görenler çok şaşırdı.

Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ata Berk Mutlu değişimiyle ağızları açık bıraktı! Yıllar sonra İlker Kaleli ile aynı karede...

Bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ata Berk Mutlu şimdi de son haliyle gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim dizide babası rolünde olan İlker Kaleli'nin doğum gününe katıldı.

POYRAZ

Instagram hesabından Kaleli ile bir fotoğrafını yayınlayan Ata Berk Mutlu'nun paylaşımı kısa sürede büyük ses getirdi.

ilker paylaşım

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırtan Mutlu'ya; 'Ne kadar değişmişsin', 'Kocaman olmuş', 'Resmen delikanlı' gibi yorumlar yapıldı.

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Şimdilerde 18 yaşında olan Ata Berk Mutlu bu zamana kadar Karadayı, Poyraz Karayel, Şevkat Yerimdar ve Bir Derdim Var gibi birçok projede yer aldı. Üç yaşından beri oyunculuk yapan Ata Berk Mutlu ‘Altın Kelebek En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü’nün de sahibi.

son hali 2

Ata Berk Mutlu, okulda birçok tiyatro sahne oyunu etkinliklerine katılmış, ilk sahne tecrübesini de Fransız yazar ve pilot Saint-Exupery'in Dünyaca ünlü hikayesi Küçük Prens oyunu ile gerçekleştirmiştir.

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Ata Berk Mutlu İlker Kaleli poyraz karayel
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