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Plajda kol ve bacakları parçalanmış halde bulundu! Karayip Korsanları'nın oyuncusu Tamayo Perry köpekbalığı saldırısında öldü

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.06.2024 11:25
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Karayip Korsanları filmindeki rolü ile hafızalara kazınan ve dünya çapında tanınan 49 yaşındaki profesyonel sörfçü Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında yaşamını yitirdi. Perry, ekipler tarafından bacağı ve kolu kopmuş halde bulundu.

Plajda kol ve bacakları parçalanmış halde bulundu! Karayip Korsanları'nın oyuncusu Tamayo Perry köpekbalığı saldırısında öldü

Karayip Korsanları filmindeki rolü ile tanınan sörf efsanesi Tamayo Perry, geçtiğimiz günlerde Oahu'nun kıyılarında köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

49 yaşındaki ünlü isim, plajda yerel sörfçüler tarafından bir kol ve bacağı kopmuş halde bulundu.

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Sağlık ekipleri, Perry'nin birden fazla köpekbalığı saldırısına uğradığını ifade ederken güvenlik görevlileri saldırının ardından bölgede köpekbalığı uyarıları yayınladı.

TAMAYO PERRY KİMDİR?

1975 doğumlu Perry, Oahu'nun doğu tarafında büyümüş ve kariyerini Kuzey Kıyısı'nda sürdürmüştü. 12 yaşında sörf yapmaya başlayan Perry, gençliğinde sörf tahtası ödünç alarak sessiz, yükselen yerel çocuk olarak tanındı. 1997'de en sevdiği sörfçüler Gerry Lopez ve Tom Carroll'dan esinlenerek tüp sürüş stili geliştirdi. İki yıl sonra Pipeline Masters'ı kazandı oyuncu, 2005'te Pipeline'ın en ünlü sörfçülerinden biri olarak tanındı.

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Anahtar Kelimeler:
Pirates of The Caribbean serisi (Karayip Korsanları)
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