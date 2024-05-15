Pınar Dilşeker evinin kapılarını ilk kez açtı! Yatak odasındaki ayna detayı akla Erman Toroğlu'nu getirdi

Evrim Akın'ın sunduğu Evrim Akın ile Ev Gezmesi programı bu hafta şarkıcı Pınar Dilşeker'in evine konuk oldu.
Şinanari, Nar Tanesi gibi şarkılarla hafızalara kazınan Pınar Dilşeker, oğlu ile birlikte yaşadığı evinin kapılarını ilk kez açtı.
Pınar Dilşeker'in evinde şıkır şıkır kristaller, ayna detaylı aksesuarlar ve göz alıcı kadifeler dikkat çekiyor.
Dilşeker'in oturma odasında ise avangarde tarzı dikkatlerden kaçmıyor. Evde genel olarak bej rengi hakim...
Oturma odasının bir bölümünde yemek masası yer alıyor.
Sade bir mutfağa sahip olan şarkıcı dolap renklerinde bej ve toprak tercih etmiş.