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Dedikodular doğru çıktı... Ortak açıklama ile duyurdular! Seda Erdim ile Ümit Erdim boşandı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
17.05.2024 16:49
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Hayat Bilgisi'nin 'Arif'i Ümit Erdim 2017 yılında Seda Erdim ile nikah masasına oturmuş çiftin bu evlilikten iki çocukları olmuştu. Seda Erdim, sosyal medyada soyadını değiştirince boşanma iddiaları gündeme gelmişti. Boşandıkları konuşulan ikili, sessizliklerini avukatları aracılığı ile yaptıkları ortak açıklamayla bozdular.

Dedikodular doğru çıktı... Ortak açıklama ile duyurdular! Seda Erdim ile Ümit Erdim boşandı

Hayat Bilgisi dizisiyle tanınan Ümit Erdim, verdiği 45 kilo ile sık sık gündeme gelmeyi başarıyordu.

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2017 yılında Seda Çınar ile evlenen Ümit Erdim, 2018 yılında kızları Ses 2022 yılında ise ikinci kızları Eda dünyaya gelmişti.

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Seda Erdim'in sosyal medya hesabında soyadını değiştirip Seda Çınar yapması, boşanma iddialarını gündeme getirmişti.

Boşandıkları konuşulan ikili, sessizliklerini avukatları aracılığı ile yaptıkları ortak açıklamayla bozdular.

BOŞANMA NİSAN AYINDA GERÇEKLEŞMİŞ

Ümit Erdim ve Seda Çınar, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları ortak açıklamada boşandıklarını duyurdular. Boşanmanın Nisan ayında gerçekleştiği öğrenildi.

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Ayrılan çiftin yaptıkları ortak açıklama ise şu şekilde:

"Müvekkilimiz Ümit Erdim eşi Seda Çınar ile sevgi ve saygı ile yıllardır yürüttükleri evliliklerini, yine aynı sevgi, saygı ve anlayış ortamında bitirme kararı almış, bu doğrultuda taraflar Nisan 2024 tarihinde anlaşmalı şekilde boşanmıştır. Taraflar arasında karşılıklı iyi niyet, saygı ve anlayışın hiçbir şekilde azalmadığı bu sürece ilişkin olarak, basında veya sosyal medyada yer alan olumsuz haberlere itibar edilmemesi ve tarafların çocuklarına, aile büyüklerine karşı olan hassasiyetlerine de anlayış gösterilmesi gerektiği şüphesizdir. Müşterek iki kız çocuğuna sahip olan taraflarca aile birliğine olan inanışları ve çocuklarını korumak amacıyla bu konuda başkaca herhangi bir açıklama yapılmayacaktır. Bu sürece ilişkin gerek basın gerek sosyal medyada yapılacak haberlerde, yorumlarda tarafların mahremiyetlerine, hassasiyetlerine ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan, itham ve iftira içerikli eylem ve söylemlerde bulunanlara karşı gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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