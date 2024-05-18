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Okan Bayülgen'den şoke eden karar! 'Artık buna gücüm yok' diyerek duyurdu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
18.05.2024 21:41
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Ünlü şovmen ve sunucu Okan Bayülgen'den hayranlarını üzecek haber geldi. Türk televizyonlarına damga vuran talk show programlarının sunuculuğunu yapan Bayülgen, yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Bayülgen, "30 yıl boyunca çok uzun programlar yaptık artık buna gücüm yok" diyerek televizyonu bıraktığını açıkladı. İşte o sözleri...

Okan Bayülgen'den şoke eden karar! 'Artık buna gücüm yok' diyerek duyurdu

Birçok talkshow programının sunuculuğunu yapan ünlü komedyenden şaşırtan bir karar geldi. Zara, Disko Kralı, Uykusuzlar Kulübü gibi TV programları ile televizyon dünyasının öne çıkan isimlerinden olan Okan Bayülgen yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.

Kimi zaman büyük destek gören Bayülgen bazen de eleştirilere maruz kalıyor. Son zamanlarda Richard adında tiyatro oyunu ile ilgilenen ünlü komedyenden şaşırtan bir karar verdi. Bayülgen, "30 yıl boyunca çok uzun programlar yaptık artık buna gücüm yok" diyerek televizyonu bıraktığını ve artık sadece sahne performansı ve tiyatro oyunları ile izleyici ile buluşacağını açıkladı.


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Sunucu Okan Bayülgen
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