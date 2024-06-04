Ödül gecesine bastonla geldi, tekerlekli sandalye bile kullandı! Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın o halleri gündem oldu

Başrolünde olduğu Bahar dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Demet Evgar başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Her sahnesi gündem olan ünlü isim son olarak ELLE Style Awards gecesinde boy gösterdi.

Zaman zaman özel hayatı ve samimi açıklamalarıyla magazin gündemine düşen güzel oyuncu bu sefer ELLE Style Awards'a bastonla katılmasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

NAZAR DEĞDİ

Ödül gecesine girmeden önce muhabirler tarafından görüntülenen Demet Evgar, "ayacığım set temposunda birazcık yoruldu ama iyiyim" dedi, nazara geldiğini kabullendi.

Evgar, bastonla geldiği Elle Style Awards gecesinde bir ara tekerlekli sandalye de kullandı. Ardından içeride de röportaj veren Evgar, kasının yırtıldığı haberini "Bahar yorgunluğu" vurgusu yaparak verdi.

Ünlü ismin o anları kısa sürede gündem oldu. Demet Evgar'a sosyal medyada; 'Geçmiş olsun', 'Umarım hemen iyileşir', 'Çok üzüldüm' gibi yorumlar yapıldı.







