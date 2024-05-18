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  2. O Ses Türkiye'nin Pavarotti Hasan'ıydı... Son haliyle herkesi şaşırttı! 9 ayda 40 kilo verdi

O Ses Türkiye'nin Pavarotti Hasan'ıydı... Son haliyle herkesi şaşırttı! 9 ayda 40 kilo verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.05.2024 15:37
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Acun Ilıcalı'nın sevilen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye'deki sempatik tavırları ve güçlü sesi ile hafızalara kazınan Hasan Doğru şimdi de son haliyle gündem oldu. 2014 yılında şampiyon olan Pavarotti Hasan 9 ayda 40 kilo verdi.

O Ses Türkiye'nin Pavarotti Hasan'ıydı... Son haliyle herkesi şaşırttı! 9 ayda 40 kilo verdi

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen O Ses Türkiye yarışmasında adını geniş kitlelere duyuran Hasan Doğru o dönem yarışmanın şampiyonu olmayı başarmıştı.

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Acun Ilıcalı'nın 'Pavarotti Hasan' olarak seslendiği Hasan Doğru güçlü sesi ve sempatik halleri ile gönülleri feth etmişti.

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Gökhan Özoğuz'un takımında yarışan Hasan Doğru halkın beğenisini kazanmış ve yüzde 62 oyla yarışmanın kazanını olmuştu.

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Yarışmanın ardından müzik kariyerine devam eden Hasan Doğru şimdi de son haliyle gündem oldu. 9 ayda yaklaşık 40 kilo veren Hasan Doğru, 115 kilodan 75 kiloya kadar düştü.

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SON HALİYLE GÜNDEM OLDU

Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan Pavarotti Hasan'ı görenler gözlerine inanamadı.

GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRDI

Ünlü ismin son haline sosyal medyada; 'Erimiş resmen', 'Sana ne oldu' , 'Çok zayıflamışsın', 'Bambaşka biri olmuşsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Pavarotti Hasan, 4 Nisan 1987 yılında Zonguldak, Kozlu’da dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Ordulu olduğu biliniyor. Liseden sonra Tiyatro Arın adlı grupta rol alıp, tiyatro sınavlarına çalışmaya başladı.

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Konservatuvar Tiyatro sınavlarını iki kere denedi ancak başarısız oldu. Daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı opera bölümünün açıldığını duyunca ilk denemesinde kazandı ve opera bölümünün ilk öğrencilerinden ve ilk mezunlarından oldu.

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Hasan Doğru
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