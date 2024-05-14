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  2. Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan telefonu karıştırınca neye uğradığını şaşırdı! "Birçok kadınla..."

Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan telefonu karıştırınca neye uğradığını şaşırdı! "Birçok kadınla..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.05.2024 11:44
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Nihat Doğan ile İranlı eşi Arzu Doğan'ın evliliği kısa sürdü. Boşanma kararı alan ikiliden Arzu Doğan kocasını ifşa etti. "Evlendikten sonra çok şey ortaya çıkmaya başladı" diyen Arzu Doğan açıklamasıyla gündem oldu.

Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan telefonu karıştırınca neye uğradığını şaşırdı! "Birçok kadınla..."

Nihat Doğan'ın 2022'de evlendiği İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) kısa bir süre sonra Badıkan'ı doğurmuştu. 2 yıllık evlilik ihanet nedeniyle bitiyor.

Anlaşmalı boşanma kararı alan ikiliden Nihat Doğan karısına bir ev tapusu vermişti. Nafaka konusunda da anlaşan çiftten Arzu Doğan ihanet ifşasıyla olay oldu.

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"BİRÇOK KADINLA İLİŞKİSİ VAR"

Arzu Doğan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Evet arkadaşlar, ayrılma nedenimiz budur: 4 yıl bir ilişkimiz oldu, 2 yıl sevgiliydik... Nihat Doğan hep çocuk istedi, sonra evlenmeye karar verdik. Evlendikten sonra çok şey ortaya çıkmaya başladı. Yuvamı kurtarmak için sürekli kendimi kandırıyordum ama bir süre sonra birçok şeyden şüphelenmeye başladım" dedi.

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Arzu Doğan Nihat Doğan'ın telefonunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Doğan "Eşimin telefonunu alıp araştırmaya başladım. Hiç beklemediğim şeyler gördüm. Birçok kadınla ilişkisi var. Ve bu ilişkiyi sonlandırmaya karar verdim" iddiasında bulundu.

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Nihat Doğan
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