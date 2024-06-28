  1. Haberler Haberler Haberler
  2. Nihal ve Bahar Candan günler sonra bir araya geldi! Bahar'ın ilk sözü bakın ne oldu

Nihal ve Bahar Candan günler sonra bir araya geldi! Bahar'ın ilk sözü bakın ne oldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.06.2024 21:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cezaevi doktoru Bahar Candan'ı ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk etmişti. Bahar Candan günlerdir hastaneydi. Ailesi bayram sonrası ilk kez gitti ziyaretine. Cam paravanın arkasından görüştüler. Ablası Nihal'i karşısında gören Bahar, "Beni niye bırakıp gittin" diye sitem etti.

Nihal ve Bahar Candan günler sonra bir araya geldi! Bahar'ın ilk sözü bakın ne oldu

Bayramdan önce rahatsızlandı, cezaevi doktoru Bahar Candan'ı ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk etti. Candan ailesi, Bahar'ı hastanede ziyarete gitti. Bahar, Nihal'i karşısında görünce "Beni niye bırakıp gittin?" dedi.

HASTANEYE GİTTİLER

Bahar ve Nihal Candan kardeşler, 7 ay önce kara para aklama ve bir çeteye yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanmıştı. Nihal Candan tahliye olduktan sonra kardeşinin psikolojisi iyice bozuldu. Birçok kez cezaevinde sinir krizi geçirdi. Cezaevi doktoru hastaneye yatırılmasına karar verdi.

GÖRÜŞTÜLER

Bahar'ın annesi, babası, anneannesi, Nihal ve Nihal'in erkek arkadaşı Bahar'ı hastanede ziyaret etmek için geldi. Bahar ile avluda görüşeceklerini zannederlerken bir odada cam paravanın diğer tarafından gördüler. Görüşme ayda 1 defa, onun haricinde geldiklerinde ise doktordan bilgi alabiliyorlar.

SİTEM ETTİ

Bahar, Nihal'i karşısında görünce "Beni niye bırakıp gittin?" diye sitem etti.

90 DAKİKA SÜRDÜ

Kanal D'nin haberine göre içeride yaklaşık 1,5 saat kaldılar. Bahar Candan bir süre daha hastanede kalacak sonra tekrar cezaevine gönderilecek.


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
18 yıldır dizideydi... Beklenmedik ayrılık18 yıldır dizideydi... Beklenmedik ayrılık
Beklenmedik ayrılık! O isim veda ediyorBeklenmedik ayrılık! O isim veda ediyor
Cüneyd Efendi diziden ayrılıyor mu? Diziden son gelişmeler...Cüneyd Efendi diziden ayrılıyor mu? Diziden son gelişmeler...
Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
İlginizi Kulis Çekebilir
18 yıldır dizideydi... Arka Sokaklar'da beklenmedik ayrılık

18 yıldır dizideydi... Arka Sokaklar'da beklenmedik ayrılık

Sandık Kokusu'nda beklenmedik ayrılık! Dizinin seyri değişecek

Sandık Kokusu'nda beklenmedik ayrılık! Dizinin seyri değişecek

Kızıl Goncalar ne zaman sete çıkacak? Cüneyd Efendi diziden ayrılıyor mu?

Kızıl Goncalar ne zaman sete çıkacak? Cüneyd Efendi diziden ayrılıyor mu?

Plajda kol ve bacakları parçalanmış halde bulundu! Karayip Korsanları'nın oyuncusu Tamayo Perry köpekbalığı saldırısında öldü

Plajda kol ve bacakları parçalanmış halde bulundu! Karayip Korsanları'nın oyuncusu Tamayo Perry köpekbalığı saldırısında öldü

Yılmaz Güney filminin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu oldu! Cem Karaca performansı çok konuşulmuştu

Yılmaz Güney filminin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu oldu! Cem Karaca performansı çok konuşulmuştu

MasterChef eleme turunda bir ilk olacaktı... Somer Şef kaşığı çıkarıp vazgeçti

MasterChef eleme turunda bir ilk olacaktı... Somer Şef kaşığı çıkarıp vazgeçti

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.