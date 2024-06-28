Nihal ve Bahar Candan günler sonra bir araya geldi! Bahar'ın ilk sözü bakın ne oldu

Bayramdan önce rahatsızlandı, cezaevi doktoru Bahar Candan'ı ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk etti. Candan ailesi, Bahar'ı hastanede ziyarete gitti. Bahar, Nihal'i karşısında görünce "Beni niye bırakıp gittin?" dedi.

HASTANEYE GİTTİLER

Bahar ve Nihal Candan kardeşler, 7 ay önce kara para aklama ve bir çeteye yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanmıştı. Nihal Candan tahliye olduktan sonra kardeşinin psikolojisi iyice bozuldu. Birçok kez cezaevinde sinir krizi geçirdi. Cezaevi doktoru hastaneye yatırılmasına karar verdi.

GÖRÜŞTÜLER

Bahar'ın annesi, babası, anneannesi, Nihal ve Nihal'in erkek arkadaşı Bahar'ı hastanede ziyaret etmek için geldi. Bahar ile avluda görüşeceklerini zannederlerken bir odada cam paravanın diğer tarafından gördüler. Görüşme ayda 1 defa, onun haricinde geldiklerinde ise doktordan bilgi alabiliyorlar.

SİTEM ETTİ

Bahar, Nihal'i karşısında görünce "Beni niye bırakıp gittin?" diye sitem etti.

90 DAKİKA SÜRDÜ

Kanal D'nin haberine göre içeride yaklaşık 1,5 saat kaldılar. Bahar Candan bir süre daha hastanede kalacak sonra tekrar cezaevine gönderilecek.







