Nihal ve Bahar Candan günler sonra bir araya geldi! Bahar'ın ilk sözü bakın ne oldu

Bayramdan önce rahatsızlandı, cezaevi doktoru Bahar Candan'ı ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk etti. Candan ailesi, Bahar'ı hastanede ziyarete gitti. Bahar, Nihal'i karşısında görünce "Beni niye bırakıp gittin?" dedi.
Bahar ve Nihal Candan kardeşler, 7 ay önce kara para aklama ve bir çeteye yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanmıştı. Nihal Candan tahliye olduktan sonra kardeşinin psikolojisi iyice bozuldu. Birçok kez cezaevinde sinir krizi geçirdi. Cezaevi doktoru hastaneye yatırılmasına karar verdi.
Bahar'ın annesi, babası, anneannesi, Nihal ve Nihal'in erkek arkadaşı Bahar'ı hastanede ziyaret etmek için geldi. Bahar ile avluda görüşeceklerini zannederlerken bir odada cam paravanın diğer tarafından gördüler. Görüşme ayda 1 defa, onun haricinde geldiklerinde ise doktordan bilgi alabiliyorlar.
Bahar, Nihal'i karşısında görünce "Beni niye bırakıp gittin?" diye sitem etti.
Kanal D'nin haberine göre içeride yaklaşık 1,5 saat kaldılar. Bahar Candan bir süre daha hastanede kalacak sonra tekrar cezaevine gönderilecek.