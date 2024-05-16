Nihal Candan tahliye edilmişti! Gündem olan iddialar sonrası Dilan ve Engin Polat ile ilgili yeni gelişme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Engin Polat ve Dilan Polat hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BİR SUÇTAN TAHLİYE KARARI VERİLMİŞTİ

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmıştı. Aylık tutukluluk incelemesini yapan Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat ve Engin Polat dahil olmak üzere tutuklu şüphelilerin, “Vergi Usul Kanununa Muhalefet” suçundan tahliyesine karar vermişti.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçlarından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilen Dilan Polat ve Engin Polat, cezaevinden çıkamamıştı.

NİHAL CANDAN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran suç örgütü ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 16 Kasım 2023’te tutuklanmıştı. Marmara Cezaevi’nde bulunan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

DİLAN VE ENGİN POLAT İDDİASI

Candan'ın tahliyesi sonrasında Dilan ve Engin Polat için de benzer bir durumun yaşanabileceği iddia edilmişti.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Günlerdir tutuksuz yargılanacağı yönünde algı yapılan Polat ailesinin aylık tutukluluk değerlendirmesi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi. Nöbetçi hakimlik Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu bütün sanıkların tutukluluğuna devam kararı verdi" dedi.

Günlerdir tutuksuz yargılanacağı yönünde algı yapılan Polat ailesinin aylık tutukluluk değerlendirmesi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi. Nöbetçi hakimlik Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu bütün sanıkların tutukluluğuna devam kararı verdi. pic.twitter.com/lt3sdA24m6 — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) May 16, 2024







