Nihal Candan koğuş arkadaşı Seçil Erzan hakkında bomba bir itirafta bulundu! "Ölüm korkusu, panik hali..."

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan fenomen Nihal Candan sağlık sorunları yaşayınca 10 gün önce tahliye edildi. 37 kiloya düştükten sonra tahliye edilince 10 günde 20 kilo alan Nihal Candan açıklamalarıyla yine gündem oldu.

"Bak Burası Çok Önemli" adlı programa konuk olan Bahar Candan Seçil Erzan itirafıyla dikkat çekti.

Nihal Candan "Ben açıkçası onunla çok kalmak istemiyordum çünkü hani Bahar'ı işte bilimsel dua manifest işte dua namaz bu şekilde oyalamaya çalışırken karşımızda bir tane sürekli panik halinde olan birisinin olması sürekli savaş modunda, ölüm korkusu yaşıyor gibi bir halde olması bize iyi gelmeyeceği için kadının ekstra yaptığı bir şey yoktu ama her şey elektrik..." diyerek dikkat çekti.

"SÜREKLİ ÇALIŞMASI GEREKEN..."

Fenomen konuşmasında "Biz Bahar ile dizi izlerken 5 dakika nerede olduğumuzu unutabiliyorduk o öyle değildi. Sürekli çalışması gereken dosya varmış gibi olan... Bir süre A4 kağıdıyla uyanmak bana iyi gelmemişti" dedi.

Nihal Candan Seçil Erzan'ın parası olduğunu düşünmediğini de söyledi.





