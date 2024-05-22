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Netflix dizisi Bridgerton 3. sezonuyla gündemde! 4 günde 45 milyon izleyici...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.05.2024 09:42
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Eleştirmenlerin hedefinde olan Netflix dizisi Bridgerton'ın üçüncü sezonu sadece dört gün içinde 45 milyon izleyiciye ulaştı. Eleştirmenlere rağmen dizi fanlarını arttırdı.

Netflix dizisi Bridgerton 3. sezonuyla gündemde! 4 günde 45 milyon izleyici...

Netflix'in sevilen dizisi "Bridgerton" iki yıllık uzun bir aranın ardından nihayet 3. sezonuyla geri döndü.

Bu sezonun merkezinde, Featherington kızlarının en küçüğü olan Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ve Bridgerton ailesinin en büyük üçüncü oğlu olan Colin (Luke Newton) yer alıyor.

Ancak dizi 3. sezon daha yayınlanmadan eleştirmenlerin gündemindeydi. ITelevizyon eleştirmenleri Bridgerton'daki bazı sahnelerin azaltıldığından diziyi izleyenlerin hayal kırıklığına uğrayacağını dile getirmişti.

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Ancak bu eleştiriler izleyici de karşılık bulmadı. Bridgerton, Netflix'te yayınlanmaya başladıktan sonraki dört gün içinde 45,1 milyon gibi şok edici bir izlenme sayısına ulaştı.

Bridgerton 3. Sezon 1. Bölüm'ün ilk dört gün içinde 165,20 milyon izleme saatine ulaştığı ve bunun da 45,10 milyon izlenme sayısına denk geldiği bildirildi.

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