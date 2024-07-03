Nefise Karatay’ın kızı Maya annesinin kopyası! Anne-kız pozlarına beğeni yağdı

Eski manken, sunucu ve oyuncu Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti. 1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdilerde 8 yaşında.

Kızı Maya ile sosyal medya üzerinden sık sık paylaşımlar yapan Nefise Karatay’ın anne-kız karelerine beğeni ve yorum yağıyor.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Nefise Karatay son olarak kızı ile çıktıkları tatilden peş peşe fotoğraflar paylaştı.

Ünlü isim o karelerine 'Hikayede kaybolmasın. Benim aydınlık ruhlu, güzel kalpli kızım' notunu düştü.

YORUM YAĞDI

Karatay’ın bu gönderisi kısa sürede yine binlerce beğeni ve yorum aldı. Maya'yı görenler 'annesinin kopyası', 'aynı annesi', 'güzellik bakışlar her şey annesi' gibi yorumlar yapıyorlar.







