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Müjde Uzman'dan sonra Zeynep Koçak hastalığını açıklayıp isyan etti! "Çoğu arkadaşım hastalığımı bilmez çünkü..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.06.2024 10:28
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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak değişimiyle sık sık adından söz ettiren bir isim. Koçak son olarak hastalığını açıkladığı paylaşımlarıyla gündeme geldi. Koçak iş hayatıyla ilgili de isyan edip duygularını paylaşınca akla Müjde Uzman geldi.

Bir dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, adeta başka biri olmuştu. Çok Güzel Hareketler Bunlar dönemindeki halinden sonra bir hayli değişen Koçak uzun süredir ekrandan uzakta.

Koçak uzun zaman sonra adeta patladı ve önce hastalığını açıkladı ardından yaşadığı zorluklara değindi.

"Ben yaklaşık 23 yıldır derealizasyon adı verilen, yani gerçeklik algısının yitirilmesi olarak özetleyebileceğim, normalde 15'er dakikalık ataklar halinde olan ama bende atipik bir versiyonu mevcut olduğu için 23 senedir aralıksız 7/24 her gün yaşadığım ve gerçek hissetmek nasıl bir şey artık unutalı çok olduğu bir rahatsızlıkla uğraşıyorum" diyen Zeynep Koçak devamında "Malesef tedavisi olmayan bu rahatsızlıkla beraber üzerine anksiyete, panik atak gibi rahatsızlıklar eklenince inanın her şey yolunda gitse bile ilerlemek çok zor oluyor" ifadelerini kullandı.

Zeynep Koçak'ın sözleri sonrası akla Müjde Uzman geldi. Uzman da yaşadıkları hastalıkları anlatarak "Tükendim" demişti.

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Zeynep Koçak bu açıklamasından sonra iş hayatına dair yaşadıklarını da anlattı ve şunları söyledi:

"Bir de bunun üzerine Küçük Esnaf'tan sonra yazdığım onlarca işim istisnasız kabul olduğu halde ya sözleşmeden dönmesi, ya sözleşmenin iptali ya da çekilmesine rağmen yayınlanmadığı bir 9 sene geçirdim. Bana 9 sene önce mutlaka her şey yoluna girecek diyen arkadaşlarım ailem 9 sene sonra hâlâ aynı cümleleri kuruyor.

TACİZLER, KAZIKLAR...

TACİZLER, KAZIKLAR...

Bu süre zarfında bana bi kısmın fanları tarafından yapılan linçler, çalışma arkadaşlarım tarafından yapılan mobbingler, yönetmenler yapımcılar tarafından yapılan tacizler, en yakınlarımdan yediğim kazıklar falan bunlardan bahsetmeyeceğim bile. Her şeye rağmen kendime olan inancımı asla kaybetmedim. Yoksa bu kadar projeyi üretemezdim. Dışarıdan nasıl gözükürsem gözükeyim, gerçekte sürekli ayağa kalkmaya çalılıyorum. Çoğu arkadaşım hastalığımı bilmez çünkü yapabilecekleri hiçbir şey yok, ya da yaşadığım travmaları bilmez anlatamadığım için."

"Şu an kendime olan güvenimi kaybetmesem de geleceği düşündüğüm an inanılmaz bi korku ve dehşet yaşıyorum" diyen Zeynep Koçak "Normalde aciz gözükmeyi hiç sevmem, yani beni tanımayan insanlara. Kime ne yani ben ne yaşıyorum? Niye paylaşıyorum? N'apıyorum kendimi mi acındırıyorum? Bana üzülün mü istiyorum? Hiçbiri değil sadece tüm bunların buraya yazabilecek kadar normal şeyler olduğunu hissetmeye ihtiyacım var. Başarısızlığın, üzülmenin, depresyonun, hastalığından bahsetmenin, ağlamanın, zaman zaman pes etmenin normal bir şey olduğunu düşünmeye ihtiyacım var. Ben bugün böyleyim, yarın yine ayağa kalkarım. Çünkü işime aşığım, üretmeden duramam ve her yazdığım şeyden sonra hissetttiğim o heyecandan da vazgeçemem. Ama bu gün kötüyüm be..." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Koçak
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