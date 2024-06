Müjde Uzman'dan sonra Zeynep Koçak hastalığını açıklayıp isyan etti! "Çoğu arkadaşım hastalığımı bilmez çünkü..."

"Şu an kendime olan güvenimi kaybetmesem de geleceği düşündüğüm an inanılmaz bi korku ve dehşet yaşıyorum" diyen Zeynep Koçak "Normalde aciz gözükmeyi hiç sevmem, yani beni tanımayan insanlara. Kime ne yani ben ne yaşıyorum? Niye paylaşıyorum? N'apıyorum kendimi mi acındırıyorum? Bana üzülün mü istiyorum? Hiçbiri değil sadece tüm bunların buraya yazabilecek kadar normal şeyler olduğunu hissetmeye ihtiyacım var. Başarısızlığın, üzülmenin, depresyonun, hastalığından bahsetmenin, ağlamanın, zaman zaman pes etmenin normal bir şey olduğunu düşünmeye ihtiyacım var. Ben bugün böyleyim, yarın yine ayağa kalkarım. Çünkü işime aşığım, üretmeden duramam ve her yazdığım şeyden sonra hissetttiğim o heyecandan da vazgeçemem. Ama bu gün kötüyüm be..." dedi.