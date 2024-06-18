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Mili Takım'ın marka elçisi Yağmur Tanrısevsin üçlü çektirdi! O anlar olay oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.06.2024 14:11
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2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) maçlar futbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. A Milli Futbol Takımı marka elçisi oyuncu Yağmur Tanrısevsin taraftara üçlü çektirdi.

Mili Takım'ın marka elçisi Yağmur Tanrısevsin üçlü çektirdi! O anlar olay oldu

Türkiye EURO 2024'te ilk maçına çıkıyor: A Milli Takım ve Gürcistan maçı öncesi heyecan dorukta.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, Türkiye ile Gürcistan arasındaki karşılaşmada, Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak.

Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak.

Milli Takımı'mızın marka elçisi olan Yağmur Tanrısevsin de Dortmund'ta maç öncesi taraftarla bir araya geldi.

Güzel oyuncu taraftara üçlü çektirdiği anlarla sosyal medyada gündem oldu.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, 18 Haziran SALI 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


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Anahtar Kelimeler:
a milli futbol takımı
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