Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan duygusal paylaşım: Sen hiç göremedin bu hallerimizi senin için bu video

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, Instagram hesabından çocuk videosunu paylaşıp annesi Suphiye Orancı seslendi. Duygulandıran bir paylaşım yapan Duygu Nebioğlu çocukluk hallerini paylaştı.

"SEN HİÇ GÖREMEDİN BU HALLERİMİZİ SENİN İÇİN BU VİDEO"

Almanya'da yaşayan annesi Suphiye Orancı'ya bir kez daha seslenen Nebioğlu, paylaşımının altına şu notu yazdı: "Sevgili Sofi, fiziksel yaralarımız geçmişti, iki ay olmuştu Nebioğlu ailem ile tanışmamızın ilk günü değildi. İlk gün annemle babamın gözyaşlarını hatırlıyorum bizi seyrettikçe ağlıyorlardı.

O anların fotoğrafları ve videoları yok. İstemediler. Yurttan çıktığımız kıyafetleri annem çöpe attı. Sen hiç göremedin bu hallerimizi senin için bu video! Sana ve gerçeklere ulaşabileceğimin ilk hayat belirtileri. Bilmiyorum belki hiç gelmeyeceksin ama izle Tanya'nı.

Zaten gerçekleri öğrendikçe en ufak kızgınlık yok içimde. Hiçbirini ablalarıma anlatmadım daha, bana ulaşırsan söylemeyeceğim ablalarıma ulaştığını sen istemedikçe. Bu bir yalvarış değil sadece yaşadıklarına farkındalık. Sana yaptıklarını kimlere kimlere yapmışlar ve asla korkma.

Sen bizden vazgeçmiş olsaydın ilk doğan ablamı yok ederdin. Uydurdukları hikayeler salakça kullandıkları kozlar, Nasıl kullandılar kozlarını ben de görmüş oldum. Üzülme sakın, her şey ortaya çıkacak..."







