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Mert Yazıcıoğlu'ndan Özcan Deniz itirafı geldi! "10 sene önce..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
13.05.2024 13:20
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Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülendi. Objektiflere poz veren oyuncu dizinin başrol oyuncusu Özcan Deniz hakkında konuştu.

Mert Yazıcıoğlu'ndan Özcan Deniz itirafı geldi! "10 sene önce..."

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerini paylaştığı "Kızıl Goncalar" dizisi, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor.

Dizinin sevilen karakterlerinden Cüneyd'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu, her hafta sergilediği performansla izleyicileri kendisine hayran bırakıyor.

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Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülendi. Objektiflere poz veren oyuncu dizinin başrol oyuncusu Özcan Deniz hakkında konuştu.

Magazin Kuryesi sayfasının haberine göre, aynı dizide oynadığı Özcan Deniz hakkında övgü ile bahseden Yazıcıoğlu, “Özcan Deniz’le 10 sene önce yolumuz kesişti. Çok klas birisi, abi kardeş olduk artık” şeklindeki dostluklarına da vurgu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Yazıcıoğlu Özcan Deniz
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