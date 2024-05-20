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  2. Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi! Düğün hediyesi ağızları açık bıraktı: 1.5 milyon Euro'ya deniz manzaralı ev

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi! Düğün hediyesi ağızları açık bıraktı: 1.5 milyon Euro'ya deniz manzaralı ev

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.05.2024 14:11
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Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlendi. Pamuk, sosyal medya hesabında soyadını "Yazıcı" olarak değiştirince olay oldu. Çift şimdi de düğün hediyesiyle kendilerinden söz ettiriyor.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi! Düğün hediyesi ağızları açık bıraktı: 1.5 milyon Euro'ya deniz manzaralı ev

2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk uzun süredir özel hayatıyla gündemde. Futbolcu Yusuf Yazıcı ile bir süredir aşk yaşayan oyuncu ve model sessiz sedasız evlendi.

Modellikten oyunculuğa geçiş yapan Melisa Aslı Pamuk, Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlendikten sonra soyadını değiştirince gündem oldu.

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İstanbul-Fransa arasında mekik dokuyan ikiliden Yazıcı karısın düğün hediyesi almak için kesenin ağzını açtı.

Yusuf Yazıcı eşi Melisa Aslı Pamuk'a düğün hediyesi olarak Fransa'dan ev aldı. Takvim'deki iddialara göre; Nice'den 1.5 milyon Euro'ya deniz manzaralı bir ev alan Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'u jestiyle epey mutlu etti.

Bu haber sosyal medyada da gündeme geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Aslı Pamuk
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