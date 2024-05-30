Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük sevgilisi Nergis Kumbasar'a soruldu! Eski eşten olay sözler

Bir dönemin en sevilen şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil, senelerdir çapkınlıkları, abartı dobralığı ve sürekli sevgili değiştirmesi ile gündeme geliyor. Son sevgilisi de kendisinden 40 yaş küçük, 24 yaşındaki Gülseren Ceylan olmuştu.

İkisi aynı kişiyle olmak üzere toplamda 5 evlilik yapan Erbil'i altıncı kez masaya oturtmaya ikna etmeyi başaran Gülseren Ceylan'la yaşadıkları aşk ailesi tarafından onay almamıştı.

GALADA GÖRÜLDÜLER

Erbil ve genç sevgilisi geçtiğimiz saatlerde Mehmet Ali Erbil'in başrolünde oynadığı "The Hope" filminin galasında görüntülendi.

Mehmet Ali Erbil'le arkadaş kalmayı başaran 1989-1996 yılları arasında evli kaldığı eski eşi, kızı Yasmin'in annesi Nergis Kumbasar da oradaydı.

ESKİ EŞTEN OLAY SÖZLER

Kumbasar'a 'kendisinden 40 yaş küçük biriyle birlikte olması sizi rahatsız etmiyor mu?' diye soruldu. Ünlü oyuncu ise; 'Aman aman aman bana böyle sorular sormayın. Mehmet Ali'nin özel hayatı beni hiç ilgilendirmiyor' diyerek yanıt verdi.

Nergis Kumbasar'ın bu tepkisi kısa sürede gündem oldu. Ünlü isme; 'Allah kurtarmış seni', 'Kadın kurtulduğuna şükrediyordur' gibi yorumlar yapıldı.







