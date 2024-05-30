KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük sevgilisi Nergis Kumbasar'a soruldu! Eski eşten olay sözler

Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük sevgilisi Nergis Kumbasar'a soruldu! Eski eşten olay sözler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.05.2024 07:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı ilişki ailesi tarafından istenmemişti. Mehmet Ali Erbil'in özel hayatı eski karısı Nergis Kumbasar'a da soruldu. Ünlü isim verdiği yanıtla kısa sürede gündem olmayı başardı.

Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük sevgilisi Nergis Kumbasar'a soruldu! Eski eşten olay sözler

Bir dönemin en sevilen şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil, senelerdir çapkınlıkları, abartı dobralığı ve sürekli sevgili değiştirmesi ile gündeme geliyor. Son sevgilisi de kendisinden 40 yaş küçük, 24 yaşındaki Gülseren Ceylan olmuştu.

İkisi aynı kişiyle olmak üzere toplamda 5 evlilik yapan Erbil'i altıncı kez masaya oturtmaya ikna etmeyi başaran Gülseren Ceylan'la yaşadıkları aşk ailesi tarafından onay almamıştı.

mehmet ali 2

GALADA GÖRÜLDÜLER

Erbil ve genç sevgilisi geçtiğimiz saatlerde Mehmet Ali Erbil'in başrolünde oynadığı "The Hope" filminin galasında görüntülendi.

Mehmet Ali Erbil'le arkadaş kalmayı başaran 1989-1996 yılları arasında evli kaldığı eski eşi, kızı Yasmin'in annesi Nergis Kumbasar da oradaydı.

nerggis 3

ESKİ EŞTEN OLAY SÖZLER

Kumbasar'a 'kendisinden 40 yaş küçük biriyle birlikte olması sizi rahatsız etmiyor mu?' diye soruldu. Ünlü oyuncu ise; 'Aman aman aman bana böyle sorular sormayın. Mehmet Ali'nin özel hayatı beni hiç ilgilendirmiyor' diyerek yanıt verdi.

nergis 2

Nergis Kumbasar'ın bu tepkisi kısa sürede gündem oldu. Ünlü isme; 'Allah kurtarmış seni', 'Kadın kurtulduğuna şükrediyordur' gibi yorumlar yapıldı.


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boşanacakları iddia edilmişti! İlk paylaşım geldi: "Yorumsuz"Boşanacakları iddia edilmişti! İlk paylaşım geldi: "Yorumsuz"
Deniz Akkaya'nın kızının ifadeleri kan dondurdu! Babadan ilk hamleDeniz Akkaya'nın kızının ifadeleri kan dondurdu! Babadan ilk hamle
Babası sorulunca rahatsız oldu! "Aranız iyi değildi"Babası sorulunca rahatsız oldu! "Aranız iyi değildi"
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Nergis Kumbasar
İlginizi Kulis Çekebilir
Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel’in boşanacakları iddia edilmişti! Ünlü çiftten ilk paylaşım geldi: "Yorumsuz"

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel’in boşanacakları iddia edilmişti! Ünlü çiftten ilk paylaşım geldi: "Yorumsuz"

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe'nin ifadesi ortaya çıktı! "Yere yatırdı" diyerek anlattı... Babadan ilk hamle

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe'nin ifadesi ortaya çıktı! "Yere yatırdı" diyerek anlattı... Babadan ilk hamle

Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses sorulunca... "Onu kendisine sorun"

Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses sorulunca... "Onu kendisine sorun"

Bahar setinde kaos mu var? Yönetmen sete paydos verdi iddiası sonrası Demet Evgar paylaştı

Bahar setinde kaos mu var? Yönetmen sete paydos verdi iddiası sonrası Demet Evgar paylaştı

Pozlarını paylaştı! "Mezarda ne yapacaksınız acaba?" diyen takipçiye kızdı

Pozlarını paylaştı! "Mezarda ne yapacaksınız acaba?" diyen takipçiye kızdı

'Hepsi' birbirine girdi! Yasemin Yürük Gülçin Ergül’e açtı ağzını yumdu gözünü! 'Bu egoyla...'

'Hepsi' birbirine girdi! Yasemin Yürük Gülçin Ergül’e açtı ağzını yumdu gözünü! 'Bu egoyla...'

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.