MasterChef eleme turunda bir ilk olacaktı... Somer Şef kaşığı çıkarıp vazgeçti

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın şef olduğu yarışmada ilginç anlar yaşandı.

Programın son bölümünde yarışmacı Sezer Dirican'ın yaptığı yemek şefler tarafından öyle çok beğenildi ki ilginç anlar gündem de oldu. MasterChef Türkiye tarihinde neredeyse bir ilk yaşanacaktı.

SON ANDA VAZGEÇTİ

Sezer Dirican'ın yaptığı yemek sonrası Somer Şef cebinden kaşık çıkardı. Ancak Somer şef son anda kaşık atmaktan vazgeçti.

Somer Şef "Bu tabağı ben daha iyi yapamazdım dediğimiz zaman bu kaşığı atıyoruz. Eleştirecek hiçbir şey yok dediğimiz zaman atıyoruz. MasterChef Türkiye tarihinde ilk defa elemelerde kaşık gelecek ama maalesef sen şu anda sadece görüntüsüyle yetineceksin çünkü büyük hayal kırıklığına uğradım, pırasada sos kıvamında olsaydı MasterChef tarihinde elemede kaşık alan yarışmacı olacaktın" dedi.

Somer Şef tabağı çok beğendiğini söylese de küçük hatalar yüzünden kaşığı atmadı.







