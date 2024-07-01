Kurtlar Vadisi Muro’nun devam filminde bütçe krizi! Mustafa Üstündağ ile anlaşamadılar

Kurtlar Vadisi dizisinde Muro karakteriyle büyük çıkış yakalayan Mustafa Üstündağ devam filmi için aradığını bulamadı.

“Kurtlar Vadisi Pusu” dizisindeki aynı isimli karakterin macerasını anlatan Muro filmi 5 Aralık 2008’de seyirciyle buluşmuş, 19 hafta vizyonda kalan film, 2 milyon 315 bin 902 seyirciye ulaşmış ve 18 milyon 73 bin 564 TL hasılat elde etmişti.

Mustafa Üstündağ ile Şefik Onatoğlu’nun başrollerini paylaştığı, Bülent Şakrak, Evrim Alasya, gibi ünlü isimlerin buluştuğu film 2008’in en yüksek hasılat elde eden 3. filmi olmuştu.

FİLM BAŞLAMADAN BİTTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Zübeyr Şaşmaz’ın yönettiği filmin 6 yıl sonra devam filminin çekilmesine karar verildiği ortaya çıktı.

Önceki ay başlayan hazırlık ve görüşmelerin sonunda “Muro” filminin başrol oyuncusu Mustafa Üstündağ’la bütçe konusunda anlaşılamadığı ve bu nedenle filmin başlamadan rafa kalktığı öğrenildi.





