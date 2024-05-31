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Konuşanlar'da konuk arabaya sürttüğünü itiraf etti! Hasan Can Kaya neye uğradığını şaşırdı: "Benim araba mı?"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
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Hasan Can Kaya'nın sunuculuğunu yaptığı Konuşanlar programına katılan bir konuk otoparkta bir arabaya sürttüğünü söyledi. Markasını soran komedyen arabanın kendisine ait olduğunu anlayınca neye uğradığını şaşırdı. Kaya, geçtiğimiz günlerde kırmızı lüks arabası ile görüntülenmişti.

Konuşanlar'da konuk arabaya sürttüğünü itiraf etti! Hasan Can Kaya neye uğradığını şaşırdı: "Benim araba mı?"

Talk Show programı Konuşanlar ile sıradan formatların dışına çıkan Hasan Can Kaya'nın programındaki sahneler çok konuşuluyor.

Konuşanlar programı ile dijital platformlarda izlenme rekorları kıran ünlü komedyen Hasan Can Kaya bu defa farklı bir konu ile gündeme geldi.

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"Söylemek zorundayım!" Uyuşturucu itirafı "Söylemek zorundayım!" Uyuşturucu itirafı

Programa katılan bir kadın konuk, "Konya'dan dün yola çıktık. Arabayı ben kullanıyorum. Tam park edeceğim kırmızı bir tane araba gördüm. Çok güzeldi. Tam eşime gösterecektim ki otoparkta arabayı sürttüm" dedi.

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"FOTOĞRAFI VAR GÖSTEREYİM Mİ?"

Durumu duyunca şaşıran Kaya, "Benim araba mı? Benimki de kırmızı umarım benim arabama sürtmemişsindir" cevabını verdi.

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Markasını soran Kaya aldığı cevap karşısında şoke oldu. Konuk ayrıca 'Fotoğrafı var göstereyim mi?' deyince komedyen öylece kalakaldı.

Stüdyodaki bir konuk Kaya'ya "Bu da senin s..ış hikayen olsun" dedi.

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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya geçtiğimiz günlerde kırmızı lüks spor arabası ile görüntülenmişti. Pahalı arabasıyla dikkat çeken komedyenin kazancı merak edilmişti.

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Hasan Can Kaya
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