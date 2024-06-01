Konuşanlar'da bomba anlar! 'Herkes tanıyor olabilir' diyerek sevgilisini açıkladı! Ünlü müzik grubundan...

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Youtube’da izleyici karşısına çıktığı daha sonra ise Exxen’de yayınlanmaya başlanan Konuşanlar programının son bölümü yine sosyal medyayı salladı.

Her bölümüyle büyük yankı uyandıran programa bu defa ünlü isimle aşk yaşadığını açıklayan bir konuk damga vurdu.

SEVGİLİSİ BAKIN KİMMİŞ

Dövme sanatçısı olduğunu söyleyen genç konuk Hasan Can Kaya'nın 'erkek arkadaşın ne iş yapıyor?' sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.

'HERKES TANIYOR...'

Genç kadın 'Aslında herkes tanıyor olabilir. Köfn Grubu'ndan Bilge Kağan.' dedi. Hasan Can Kaya 'Arkadaşımız ya sevgilisi' diyerek şaşkınlığını belirtti. Programdaki o anlar ise kısa sürede gündem oldu.









