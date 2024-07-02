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Konserlerini peş peşe iptal etmişti! Sertab Erener sevenlerini korkuttu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.07.2024 16:42
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Son dönemde değişimiyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Sertab Erener Eurovision Şarkı Yarışması'nda 21 yıl sonra tekrar sahneye çıkmış ve performansı ile hayranlarından tam not almıştı. Şimdilerde peş peşe konserlerini iptal eden Erener bunun sebebini ise sosyal medya üzerinden açıkladı.

Konserlerini peş peşe iptal etmişti! Sertab Erener sevenlerini korkuttu

Bu yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının ikinci yarı finalinde; geçmişte Eurovision'a katılan kadın şarkıcılar, konuk olarak sahneye çıktı.

Bu özel gecede, Sertab Erener de 2003 yılında Türkiye'ye birincilik getirdiği "Everyway That I Can" ile salondaki müzikseverleri coşturdu. Sertab Erener'in performansı sosyal medyada uzun gündem oldu.

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KONSERLERİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Son dönemde yüzündeki değişimle adından söz ettiren Sertab Erener şimdi de peş peşe konserlerini iptal etmesiyle gündeme geldi. Erener, "İsveç'teki Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalinden döndüğüm günden bugüne yani bir aydır talihsiz sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum. Malesef bu süreçte haziran konserlerinin bazılarını ileri tarihlere, bazılarını ise iptal etmek zorunda kaldım. Ve çok üzgünüm" dedi.

sertap erener

Şarkıcı sözlerine "Detaya girmeden söyleyeyim ama ciddi bir nedenim olmasaydı inanın ne olursa olsun konser iptal etmezdim. Şimdi çok şükür artık kendimi iyi hissediyorum ve sizlerle konserlerde buluşacağımız için çok mutluyum. Çok yakında 5 Temmuz'da dinleyeceğiniz yeni şarkı 'Bi Polar' ve en sevdiğiniz şarkılarla sahnede buluşmak üzere" diye devam etti.

Express


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Sertab Erener
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