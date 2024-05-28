Ünlü komedyen Doğu Demirkol'dan Filistin'e destek kararı! Gösteri gelirlerini bağışlayacak

Ünlü komedyen Doğu Demirkol, Gazze'yi unutmadı. Demirkol, Instagram hesabından, yaz boyunca gerçekleştireceği açık hava gösterilerinden elde edeceği geliri Filistin'e bağışlayacağını açıkladı.

Demirkol, Refah'taki İsrail katliamının ardından #freepalestine (özgürfilistin) etiketi ile yaptığı paylaşımda, ''Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir.'' ifadelerini kullandı.

Komedyenin bu davranışı sosyal medyada takdir topladı.

İSRAİL REFAH'TA KATLİAM YAPTI!

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemişti. İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden olmuş, saldırıda aralarında bebek ve çocukların da olduğu en az 40 Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarca Filistinli de yaralanmıştı.







