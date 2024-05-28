KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Ünlü komedyen Doğu Demirkol'dan Filistin'e destek kararı! Gösteri gelirlerini bağışlayacak

Ünlü komedyen Doğu Demirkol'dan Filistin'e destek kararı! Gösteri gelirlerini bağışlayacak

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
28.05.2024 00:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komedyen Doğu Demirkol, sosyal medya hesabından #freepalestine (özgürfilistin) etiketiyle bir paylaşım yaptı. Demirkol, bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol'dan Filistin'e destek kararı! Gösteri gelirlerini bağışlayacak

Ünlü komedyen Doğu Demirkol, Gazze'yi unutmadı. Demirkol, Instagram hesabından, yaz boyunca gerçekleştireceği açık hava gösterilerinden elde edeceği geliri Filistin'e bağışlayacağını açıkladı.

Demirkol, Refah'taki İsrail katliamının ardından #freepalestine (özgürfilistin) etiketi ile yaptığı paylaşımda, ''Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir.'' ifadelerini kullandı.

Screenshot_1

Komedyenin bu davranışı sosyal medyada takdir topladı.

İSRAİL REFAH'TA KATLİAM YAPTI!

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemişti. İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden olmuş, saldırıda aralarında bebek ve çocukların da olduğu en az 40 Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarca Filistinli de yaralanmıştı.


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray şampiyon oldu çocuklarına forma giydirdi! Karısı çıldırdıGalatasaray şampiyon oldu çocuklarına forma giydirdi! Karısı çıldırdı
Tuğba Ekinci'den Survivor itirafı! 'Tuvalet' sorusu rahatsız ettiTuğba Ekinci'den Survivor itirafı! 'Tuvalet' sorusu rahatsız etti
Bakan bir daha baktı! 20 milyon TL'lik otomobilBakan bir daha baktı! 20 milyon TL'lik otomobil
Anahtar Kelimeler:
Komedyen Filistin Doğu Demirkol
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.