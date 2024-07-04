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  2. KÖFN grubu dağıldı mı? Bilge Kağan Etil ve Salman Tin'den beklenmedik hamle

KÖFN grubu dağıldı mı? Bilge Kağan Etil ve Salman Tin'den beklenmedik hamle

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.07.2024 13:25
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Son dönemlerin en popüler müzik gruplarından biri olan KÖFN grubundan üzen haber geldi. Grup üyeleri Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'in birbirlerini takipten çıkması sonrası 'Köfn dağıldı!' haberleri sosyal medyada gündem oldu. Taraflardan ise konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

KÖFN grubu dağıldı mı? Bilge Kağan Etil ve Salman Tin'den beklenmedik hamle

Salman Tin ve Bilge Kağan Etil tarafından 2018 yılında kurulan Köfn grubu "Bi' Tek Ben Anlarım" adlı şarkılarıyla büyük bir çıkış yakaladı.

Ev arkadaşı olmak için birbirlerine ulaşan bu ikili Türkiye'nin kısa sürede en popüler isimleri haline geldi.

köfn

Kariyer basamaklarını hızla yükselen ikili, 2022 yılında düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı ve En İyi Şarkı ödüllerinin de sahibi oldu.

KÖFN 2

GRUP DAĞILDI MI?

Ancak başarılı grup hakkında beklenmedik bir iddia gündeme geldi. Grup üyeleri Bilge Kağan Etil ve Salman Tin birbirlerini Instagram üzerinden takip etmeyi bırakması sonucu grubun dağıldığına dair iddialar konuşulmaya başlandı.

Express


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