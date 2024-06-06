KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Kızılcık Şerbeti’nin Ömer Ünal’ı Barış Kılıç'ın boyu kadar oğulları var! Mezuniyet pozu

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer Ünal’ı Barış Kılıç'ın boyu kadar oğulları var! Mezuniyet pozu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.06.2024 08:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer Ünal’ı Barış Kılıç boyu kadar oğullarıyla yaptığı paylaşımla gündem oldu. Küçük oğlu mezun olan Kılıç'ın aile pozu dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer Ünal’ı Barış Kılıç'ın boyu kadar oğulları var! Mezuniyet pozu

Sezon finali yapmaya hazırlanan Kızılcık Şerbeti’nin Ömer Ünal’ı Barış Kılıç özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen bir isim.

Başarılı oyuncu son olarak mezuniyet gururu yaşadı. Kılıç’ın 13 yaşındaki küçük oğlu Emir Kılıç ortaokuldan mezun oldu. Emir’in arkadaşlarıyla mavi balonlar uçurdukları mezuniyet töreni Çırağan Sarayı’nda yapıldı.

df

Survivor'da Batuhan Nefise'yi yazdı sosyal medya yıkıldı! "Oyun satmasaydı bunlar olmazdı" Survivor'da Batuhan Nefise'yi yazdı sosyal medya yıkıldı! "Oyun satmasaydı bunlar olmazdı"

Aynı zamanda menajerliğini yapan eşi Ayşegül Kılıç ve büyük oğlu Batu’yla törene katılan Barış Kılıç, duygusal anlar yaşadı.

sfs
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kılıç ailesi çektirdikleri fotoğraflarla geceyi ölümsüzleştirdi. Kılıç'ın pozlarını görenler "Ne güzel bir aile", "Çocuklar babanın bakışlarını almış", "Best family" yorumlarında bulundu.

Pazartesi dizi setinde işini tamamlayan ünlü oyuncu okulların tatile girmesiyle yaz boyu dinlenecek.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bircan Bali'nin 'Dilan Polat cezaevinden çıktı' sözlerine başsavcılıktan açıklama geldi!Bircan Bali'nin 'Dilan Polat cezaevinden çıktı' sözlerine başsavcılıktan açıklama geldi!
"Dilan Polat 2 aydır cezaevinde değil" diyerek anlattı! Şoke eden iddialar"Dilan Polat 2 aydır cezaevinde değil" diyerek anlattı! Şoke eden iddialar
Zuhal Topal çılgına döndü! Önce bağırdı, sonra masayı terk ettiZuhal Topal çılgına döndü! Önce bağırdı, sonra masayı terk etti
Anahtar Kelimeler:
Barış Kılıç
İlginizi Kulis Çekebilir
Bircan Bali'nin 'Dilan Polat cezaevinden çıktı' sözlerine başsavcılıktan açıklama geldi!

Bircan Bali'nin 'Dilan Polat cezaevinden çıktı' sözlerine başsavcılıktan açıklama geldi!

Bircan Bali döner dönmez bombayı patlattı! Olay iddia: Dilan Polat 2 aydır cezaevinde değil

Bircan Bali döner dönmez bombayı patlattı! Olay iddia: Dilan Polat 2 aydır cezaevinde değil

Zuhal Topal çılgına döndü! Önce bağırdı, sonra masayı terk etti! Yemekteyiz'deki o anlar gündem oldu

Zuhal Topal çılgına döndü! Önce bağırdı, sonra masayı terk etti! Yemekteyiz'deki o anlar gündem oldu

Yıllar önce İstanbul'u terk etmişti! Özlem Tekin sırra kadem bastı... Çiftliğinin tavanı düşmüş, kapısına kilit vurulmuş

Yıllar önce İstanbul'u terk etmişti! Özlem Tekin sırra kadem bastı... Çiftliğinin tavanı düşmüş, kapısına kilit vurulmuş

O rol için uygun bulunmamış ama ısrarcı olmuştu... Mert Yazıcıoğlu'ndan bomba Kızıl Goncalar göndermesi! 'İşimizden olmayalım'

O rol için uygun bulunmamış ama ısrarcı olmuştu... Mert Yazıcıoğlu'ndan bomba Kızıl Goncalar göndermesi! 'İşimizden olmayalım'

Ahsen Eroğlu ödül gecesine konuşmasıyla damga vurdu! Sesi titredi, yutkunarak teşekkür etti... O anlar sosyal medyada gündem oldu

Ahsen Eroğlu ödül gecesine konuşmasıyla damga vurdu! Sesi titredi, yutkunarak teşekkür etti... O anlar sosyal medyada gündem oldu

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.