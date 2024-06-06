Kızılcık Şerbeti’nin Ömer Ünal’ı Barış Kılıç'ın boyu kadar oğulları var! Mezuniyet pozu

Sezon finali yapmaya hazırlanan Kızılcık Şerbeti’nin Ömer Ünal’ı Barış Kılıç özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen bir isim.

Başarılı oyuncu son olarak mezuniyet gururu yaşadı. Kılıç’ın 13 yaşındaki küçük oğlu Emir Kılıç ortaokuldan mezun oldu. Emir’in arkadaşlarıyla mavi balonlar uçurdukları mezuniyet töreni Çırağan Sarayı’nda yapıldı.

Aynı zamanda menajerliğini yapan eşi Ayşegül Kılıç ve büyük oğlu Batu’yla törene katılan Barış Kılıç, duygusal anlar yaşadı.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kılıç ailesi çektirdikleri fotoğraflarla geceyi ölümsüzleştirdi. Kılıç'ın pozlarını görenler "Ne güzel bir aile", "Çocuklar babanın bakışlarını almış", "Best family" yorumlarında bulundu.

Pazartesi dizi setinde işini tamamlayan ünlü oyuncu okulların tatile girmesiyle yaz boyu dinlenecek.





