Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek uyuşturucu iddiaları sonrasında diziden çıkarıldı mı? Yapım ekibinden flaş karar

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek son dönemlerde gündem olmaya devam ediyor. Civelek son olarak uyuşturucu iddialarıyla gündeme gelmişti.

Yasaklı madde haberleriyle gündeme gelen Feyza Civelek'in diziye devam edip edemeyeceği merak konusu oldu.

FEYZA CİVELEK DİZİYE DEVAM EDECEK Mİ?

Sosyal medyada Feyza Civelek'in başına gelen bu olay sonrası dizi ekibinden ayrılacağı yönünde birtakım iddialar ortaya atıldı. Yapım ekibi konuyla ilgili açıklama yaptı.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Feyza Civelek'in bu durumu dizideki geleceğini etkilemeyecek. Yapım ekibi bu olay sonrası oyuncularından vazgeçmeyecek.

İddiaya göre oyuncunun bugünleri atlatması için ekip her konuda yardımcı olacaklarını belirtti. Çekimler ise devam ediyor. Feyza Civelek'e gerekli tedavi yapılacağı da iddialar arasında...





