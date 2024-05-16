Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek iddialarla gündemde! "Tedavi olmuş ama..."

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek'in uyuşturucu alırken yakalandığı iddiaları gündemdeydi. Hatta oyuncunun satıcısıyla yaptığı telefon konuşması olduğu söylenen yazışmalar da gündeme geldi.

Feyza Civelek ise iddialara dair tek bir açıklama yapmadı. Söylemezsem Olmaz masasında ise Civelek'e dair yorumlar yapıldı.

Yağmur Çevik "Pandeminin ikinci döneminde rehabilite olmuş, tedavisini görmüş ama pek bir işe yaramamış" iddiasında bulundu.

ŞOKE EDEN TAVSİYE

Arto ise "Senin annen var ya seni evire çevire dövmeli" diyerek şaşırttı. Hande Sarıoğlu ise "Ah ah set ortamları, set ortamındaki arkadaş ortamı da bu şekilde kullanımı ortaya çıkartıyor" dedi.

Yağmur Çevik'in Civelek'e tavsiyeleri ise ağızları açık bıraktı. Çevik "Dikkatli davranın bari, git araya birini koy o alsın" dedi.





