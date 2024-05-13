Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner'in annesi de ünlü çıktı! Anne-oğul aynı dizide oynamışlar

Kızılcık Şerbeti dizisi cuma akşamlarına damga vuruyor. Diziye Giray rolüyle Kaan Taşaner, katılmıştı.

Dizide Sıla Türkoğlu'nun hayat verdiği Doğa karakterinin partneri olan Giray izleyicilerden beğeni alıyor.

Oyuncu Kaan Taşaner'in dizi dışında özel hayatı da hayranları tarafından merak ediliyor. Oyuncunun annesi de ünlü bir oyuncu ve tiyatrocu...

"FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE?" DİZİSİNDE BİRLİKTE OYNAMIŞLAR

Hatta Kaan Taşaner geçtiğimiz yıllarda yayınlanan "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde annesi ile birlikte oynamış.

"Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde Halide karakterine hayat veren Sacide Taşaner, Kaan Taşaner'in annesi...







