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‘Kızılcık Şerbeti’nin ‘Fatih’i Doğukan Güngör ve Aleyna Yalçın yakalandı! "Bunu yayınlamayalım"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.05.2024 09:50
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Sıla Türkoğlu ile arasında ilişki olduğu iddialarıyla gündeme gelen ‘Kızılcık Şerbeti’nin ‘Fatih’i Doğukan Güngör dansçı Aleyna Yalçın ile yakalandı. Kameralara yakalanan ikili gerildi. Güngör "Bunu yayınlamayalım" dedi.

‘Kızılcık Şerbeti’nin ‘Fatih’i Doğukan Güngör ve Aleyna Yalçın yakalandı! "Bunu yayınlamayalım"

‘Kızılcık Şerbeti’nin ‘Fatih’i Doğukan Güngör'ün gerçek aşkı ortaya çıktı. Sıla Türkoğlu ile ayrıldığı ve sette öpüşme krizi yaşadığı iddialarıyla adından söz ettiren oyuncu, dansçı Aleyna Yalçın’la ilk kez ‘Aramızda Kalmasın’ tarafından Etiler’de görüntülendi.

‘Kızılcık Şerbeti’nin ‘Fatih’i Doğukan Güngör ve Aleyna Yalçın sarılırken yakalandı.

‘Kızılcık Şerbeti’nin ‘Fatih’i Doğukan Güngör ve sevgilisi kameraları karşısında görünce de çok gerildi.

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Doğukan Güngör "Başka röportaj yapalım ama bunu yayınlamayalım” dedi. Sevgilisi Aleyna ise kameraların olduğu yerden hızla uzaklaştı.


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doğukan güngör
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