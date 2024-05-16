Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu'nun kilolu hali herkesi şoke etti! Görenler tanıyamadı

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Doğa' karakteri ile adından söz ettirmeyi başaran Sıla Türkoğlu zaman zaman özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Dizideki rol arkadaşı Doğukan Göngör ile arasında öpüşme krizi olduğu söylenen ve Göngör ile yakın zamanlarda yeniden barışan Türkoğlu şimdi de kilolu haliyle sosyal medyayı salladı.

ESTETİK İDDİALARINA NOKTA KOYDU

Hakkında sürekli estetik iddiaları ortaya atılan Sıla Türkoğlu bu iddialara 'Estetiğim yok. Eski fotoğraflarda küçüğüm. Makyaj yapmayı bilmiyordum. Zaman geçtikçe yüzüm oturdu' diyerek son noktayı koymuştu.

KİLOLU HALİNE YORUM YAĞDI

Türkoğlu'nun kilolu halini görenler ise gözlerine inanamadı. Ünlü ismin bu haline sosyal medyada; 'Tanıyamadım', 'Başkası sandım', 'Resmen evrim geçirmiş' gibi yorumlar yapıldı.

Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başlayan Sıla Türkoğlu 2019 yılında Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020’de Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı.

Genç oyuncu 2023 yılında düzenlenen 49. Altın Kelebek Ödüllerinde Yıldızı Parlayanlar ödülünün sahibi oldu.







