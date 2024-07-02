Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'iydi… Selin Türkmen diziden ayrılık sebebini ilk kez açıkladı

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Çimen karakteri ile adından söz ettiren Selin Türkmen dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte diziden ayrıldı.

AYRILIĞIN NEDENİ...

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Türkmen projeden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı. Güzel oyuncu açıklamalarında senaryo gereği diziden ayrılması gerektiğini belirtirken, bir yandan da okulunun devam ettiğinin altını çizdi.

YAPRAK DÖKÜMÜ YAŞANDI

Sezon finalinde adeta yaprak dökümü yaşanan Kızılcık Şerbeti'nde Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman gibi isimler de kadrodan ayrıldı.







