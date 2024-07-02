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Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'iydi… Selin Türkmen diziden ayrılık sebebini ilk kez açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.07.2024 16:16
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Show Tv'nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbet'inde hayat verdiği Çimen karakteriyle büyük beğeni toplayan Selin Türkmen dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte projeden ayrıldı. Türkmen diziden ayrılık sebebini ilk kez açıkladı…

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'iydi… Selin Türkmen diziden ayrılık sebebini ilk kez açıkladı

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Çimen karakteri ile adından söz ettiren Selin Türkmen dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte diziden ayrıldı.

ÇİMEN

AYRILIĞIN NEDENİ...

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Türkmen projeden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı. Güzel oyuncu açıklamalarında senaryo gereği diziden ayrılması gerektiğini belirtirken, bir yandan da okulunun devam ettiğinin altını çizdi.

ÇİMENNN

YAPRAK DÖKÜMÜ YAŞANDI

Sezon finalinde adeta yaprak dökümü yaşanan Kızılcık Şerbeti'nde Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman gibi isimler de kadrodan ayrıldı.

türkmen

Express


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Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti Selin Türkmen
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