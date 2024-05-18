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  2. Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen fizik tedaviye başladı! Sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen fizik tedaviye başladı! Sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.05.2024 12:08
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Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Abdullah Ünal' karakteri ile adından söz ettiren Settar Tanrıöğen 26 Ocak'ta bilinç bulanıklığı şikayetiyle hastaneye gitmiş ve yapılan tetkikler sonrası beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı. 1.5 aylık süreçte tam 3 kez ameliyat olan ünlü isim sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu...

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen fizik tedaviye başladı! Sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Abdullah Ünal' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Settar Tanrıöğen uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

1,5 AYDA ÜÇ AMELİYAT GEÇİRDİ

26 Ocak'ta beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucu beyin ve beyin zarları arasında kanama meydana gelen Settar Tanrıöğen, 1.5 ayda üç ciddi operasyon geçirdi.

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14 Mart tarihinde tedavi gördüğü Ataşehir'deki özel hastaneden taburcu olan ünlü isim, önceki günlerde uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülenmiş ancak muhabirlerin geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederek yoluna devam etmişti.

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MÜJDEYİ VERDİ

Yeniden sağlığına kavuşabilmek için tedavisine devam edilen Settar Tanrıöğen bir kez daha görüntülendi.

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Bu defa sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü oyuncu 'Masaja fizik tedaviye geldim. Herkes arıyor sağ olsunlar. Setlere başlayacağım tabii, işimi yapacağım. Doktorların öyle koyduğu bir yasak durumu yok, iyileşmeye ihtiyacım var biraz.' diyerek açıklama yaptı. Settar Tanrıöğen'in kilo verdiği gözlendi.

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Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti
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