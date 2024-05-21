Kızıl Goncalar final bölümü sosyal medyayı salladı! "Kahrolduk biz ne izledik"

Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Hazal Türesan, Erkan Avcı ve Şerif Erol gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi her bölümüyle gündem olmayı başarıyor. Kızıl Goncalar şimdi de sezon finali bölümüyle sosyal medyayı salladı.





SON BÖLÜMÜYLE GÜNDEM OLDU

19. bölümüyle sezon finali yapan Kızıl Goncalar harika bir bölümle izleyicisinin karşısına çıktı.

Dizinin son bölümünde; Zeynep ve Cüneyd boşandı, Cüneyd vakit kaybetmeden Feyza ile evlendi.

Dergahı ele geçiren Vahit ise gerçekleri Cüneyd'e anlattı... Her sahnesi ayrı olay olan diziye sosyal medyada adeta yorum yağdı.