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Kızıl Goncalar final bölümü sosyal medyayı salladı! "Kahrolduk biz ne izledik"

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.05.2024 07:26
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Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ses getiren Kızıl Goncalar dizisi her sahnesiyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı Kızıl Goncalar son bölümüyle yine sosyal medyayı salladı. 19. bölümüyle sezon finali yapan dizi yorum yağmuruna tutuldu.

Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Hazal Türesan, Erkan Avcı ve Şerif Erol gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi her bölümüyle gündem olmayı başarıyor. Kızıl Goncalar şimdi de sezon finali bölümüyle sosyal medyayı salladı.

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SON BÖLÜMÜYLE GÜNDEM OLDU

19. bölümüyle sezon finali yapan Kızıl Goncalar harika bir bölümle izleyicisinin karşısına çıktı.
Dizinin son bölümünde; Zeynep ve Cüneyd boşandı, Cüneyd vakit kaybetmeden Feyza ile evlendi.
Dergahı ele geçiren Vahit ise gerçekleri Cüneyd'e anlattı... Her sahnesi ayrı olay olan diziye sosyal medyada adeta yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Kızıl Goncalar'ı izleyeneler; 'Kahroldum biz ne izledik', 'Cüneyd iyi ki Mert Yazıcıoğlu olmuş. Başkasını gerçekten hayal bile edemiyorum. Tüm sezon boyunca mükemmel bir performans sergiledi.' , 'Mert Yazıcıoğlu Erkan Avcı ciğer filan bırakmadınız' gibi yorumlar yaptılar.
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Anahtar Kelimeler:
Mert Yazıcıoğlu Kızıl Goncalar
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