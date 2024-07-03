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  2. Kızıl Goncalar oyuncuları saçı sakalı uzattı! O iddia gündeme geldi

Kızıl Goncalar oyuncuları saçı sakalı uzattı! O iddia gündeme geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.07.2024 09:42
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Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Her bölümüyle gündem olan dizi şimdilerde yeni sezon için gün sayıyor. Dizi sezon finalindeyken oyuncuların saçı sakalı uzatması o iddiaları da beraberinde getirdi...

Kızıl Goncalar oyuncuları saçı sakalı uzattı! O iddia gündeme geldi

Sezonun en çok konuşulan ve en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Kızıl Goncalar şimdilerde yeni sezon için bekleyişini sürdürüyor.

Dizinin sezon finalinde Cüneyd'in gerçekleri öğrenmesi ve surlarda yok oluşunun yanı sıra Meryem'in Mira'nın kızı olduğunu öğrenmesi yeni sezon için heyecanı artırmıştı.

CÜNEYD

Dizinin yeni bölümleri için çeşitli teorilerin üretildiği diziyle ilgili dikkatli izleyicilerden bomba gibi bir iddia geldi.

BOMBA İDDİA

Oyuncuları yakından takip eden dizinin fan kitlesi Mert Yazıcıoğlu'nun sakallarını uzatmasını radarına aldı.

mert

Aynı zamanda Mina Demirtaş'ın saçlarını uzatması izleyicilere dizide zaman atlaması yaşanacağı hissini verdi.

mina

YENİ HİKAYE KURULUYOR

Yönetmenin geçtiğimiz sezon için Zeynep ve Cüneyd arasında aşk olmayacağını duyurmasının ardından, gazeteci Birsen Altuntaş'ın yeni sezon için hikaye kurulduğunu söylemesi de bu iddiayı güçlendirdi.

idda

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Anahtar Kelimeler:
Mert Yazıcıoğlu Kızıl Goncalar
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