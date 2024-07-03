Kızıl Goncalar oyuncuları saçı sakalı uzattı! O iddia gündeme geldi

Sezonun en çok konuşulan ve en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Kızıl Goncalar şimdilerde yeni sezon için bekleyişini sürdürüyor.

Dizinin sezon finalinde Cüneyd'in gerçekleri öğrenmesi ve surlarda yok oluşunun yanı sıra Meryem'in Mira'nın kızı olduğunu öğrenmesi yeni sezon için heyecanı artırmıştı.

Dizinin yeni bölümleri için çeşitli teorilerin üretildiği diziyle ilgili dikkatli izleyicilerden bomba gibi bir iddia geldi.

BOMBA İDDİA

Oyuncuları yakından takip eden dizinin fan kitlesi Mert Yazıcıoğlu'nun sakallarını uzatmasını radarına aldı.

Aynı zamanda Mina Demirtaş'ın saçlarını uzatması izleyicilere dizide zaman atlaması yaşanacağı hissini verdi.

YENİ HİKAYE KURULUYOR

Yönetmenin geçtiğimiz sezon için Zeynep ve Cüneyd arasında aşk olmayacağını duyurmasının ardından, gazeteci Birsen Altuntaş'ın yeni sezon için hikaye kurulduğunu söylemesi de bu iddiayı güçlendirdi.







