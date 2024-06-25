Kızıl Goncalar ne zaman sete çıkacak? Cüneyd Efendi diziden ayrılıyor mu?

Kızıl Goncalar geçen sezon NOW’ın en çok izlenen dizisi olarak ekranda büyük fark yarattı. Mert Yazıcıoğlu oyunculuğuyla her bölüme damga vurdu.

Başrollerini Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu ve Erkan Avcı gibi birbirinden başarılı oyuncunun paylaştığı Gold Film imzalı Kızıl Goncalar eylülün ilk haftası sete çıkacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin şu an için planlanan yayın tarihi eylül ayının son haftası…

YENİ SAHNELER ÇOK KONUŞULACAK

Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon için ekibine katılacak yeni bir oyuncu henüz yok. Dizinin etkileyici oyunculuğuyla beğeni toplayan Cüneyd efendisi Mert Yazıcıoğlu yine yeni sezonda çok konuşulacak sahnelere imza atacak.

Başarılı oyuncunun hakkında çıkan diziden ayrılacağı yönündeki sahnenin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.





