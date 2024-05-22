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Kızıl Goncalar'ın sezon finalinin yankıları sürüyor... Mert Yazıcıoğlu'nun o sahnesinde ince detay! Duyanlar büyülendi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.05.2024 14:48
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Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu her sahnesiyle sosyal medyanın gündemine düşüyor. Geçtiğimiz günlerde sezon finali yapan dizinin yankıları ise hâlâ devam ediyor. Yazıcıoğlu'nun bir sahnesindeki ince detay duyan herkesi şaşırttı. Sosyal medyada yorum yağdı...

Kızıl Goncalar'ın sezon finalinin yankıları sürüyor... Mert Yazıcıoğlu'nun o sahnesinde ince detay! Duyanlar büyülendi

Oyuncu kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz, Hazal Türesan, Erkan Avcı ve Şerif Erol gibi isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edildi.

Geçtiğimiz günlerde sezon finali yapan dizinin her sahnesi ise gündem oldu. Yankıları hâlâ devam Kızıl Goncalar'daki bir sahnenin arka planı ise duyanları şaşırttı.

Dizinin finalinde Tolga Tekin'in hayat verdiği Vahit karakteri, Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd'e annesinin ölümü ile ilgili tüm gerçekleri söyledi. Cüneyd, annesinin intiharına kendisinin sebep olduğunu düşündü.

CÜNEYD 0

Yaşadığı şokla birlikte Zeynep'i de geride bırakarak dergahtan ayrılan Cüneyd, surların üzerine çıktı. Bu sahnede tüm izleyenler Cüneyd'in annesi gibi intihar edeceğini düşündü.

BU SAHNE GÜNDEM OLDU

Ancak Cüneyd bir eli yukarda diğer eli aşağıda kalacak şekilde gözlerini kapattı. Daha sonra yalnızca kıyafetlerini yerde gördük. Kendisi 'kuş olup uçtu.'

CÜNEYD 2

Tam da o sahnenin anlamını öğrenen bir izleyici sosyal medyada Cüneyd'in semazen duruşu yaptığını ve o sahnenin anlamını paylaştı.

O sahne için 'Semazen duruşu, sağ elle Allah'tan alınan sol elle dünya ehline verilmesini temsil eder. Ancak Cüneyd'in duruşu aynadaki yansıma gibi tam tersi. Dünyaya dair herşeyi; mutluluğu ve hüznü Allah'a vererek ona teslim olmuş. Hiçliğe kavuşmuş bir Cüneyd var.' ifadeleri kullanıldı.

yorum

YORUM YAĞDI

Bu sahnedeki detayı duyanlar ise 'On kere düşünsem aklıma gelmezdi', 'Nasıl ince bir detay', 'Müthiş işlenmiş bir sahne' gibi yorumlar yaptılar.

Mynet Youtube


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Anahtar Kelimeler:
Mert Yazıcıoğlu Kızıl Goncalar konusu
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