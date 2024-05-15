Kızıl Goncalar'ın sezon finali görüntüleri ifşa oldu! Kamera arkası sosyal medyayı salladı: Cüneyd...

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümünden itibaren büyük ses getirdi. Her sahnesi dikkat çeken dizinin şimdilerde sezon finali heyecanı başladı.

Dizinin son bölümünde, Sadi Hüdayi ve Cüneyd arasındaki gerginlik tırmanırken, yeğeninin amcasını surlardan aşağı ittiği görüldü. Bu sırada Vahit, olay yerine gelerek duruma müdahil oldu.

Cüneyd, Affan'ın kendisini öldürme planından son anda kurtulmayı başardı. Zeynep'i kaçıran Naim, yeni bölüm fragmanında Mira'ya olanları anlattı.

GÖRÜNTÜLER İFŞA OLDU

Bu yaşananların ardından sezon finali için heyecanlı bekleyiş başlarken sezon finali görüntüleri sosyal medyada ifşa oldu. Kamera arkası görüntüleri TikTok'ta paylaşıldı.

Görüntülerde dergahta bir ayaklanma olduğu görüldü. Sosyal medyada; 'Dergahta isyan çıkmış sanırım', 'Taş atıyorlar sanki Cüneyd'e', 'Dergahtakiler Cüneyd'e mi saldırıyor' gibi yorumlar yapıldı.







