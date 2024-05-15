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  2. Kızıl Goncalar'ın sezon finali görüntüleri ifşa oldu! Kamera arkası sosyal medyayı salladı: Cüneyd...

Kızıl Goncalar'ın sezon finali görüntüleri ifşa oldu! Kamera arkası sosyal medyayı salladı: Cüneyd...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.05.2024 09:46
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Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ses getiren Kızıl Goncalar dizisi her sahnesiyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Şimdilerde sezon finali büyük bir heyecanla beklenen dizinin kamera arkası görüntüleri ifşa oldu. O görüntüler TikTok'ta paylaşıldı...

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümünden itibaren büyük ses getirdi. Her sahnesi dikkat çeken dizinin şimdilerde sezon finali heyecanı başladı.

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Dizinin son bölümünde, Sadi Hüdayi ve Cüneyd arasındaki gerginlik tırmanırken, yeğeninin amcasını surlardan aşağı ittiği görüldü. Bu sırada Vahit, olay yerine gelerek duruma müdahil oldu.

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Cüneyd, Affan'ın kendisini öldürme planından son anda kurtulmayı başardı. Zeynep'i kaçıran Naim, yeni bölüm fragmanında Mira'ya olanları anlattı.

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GÖRÜNTÜLER İFŞA OLDU

Bu yaşananların ardından sezon finali için heyecanlı bekleyiş başlarken sezon finali görüntüleri sosyal medyada ifşa oldu. Kamera arkası görüntüleri TikTok'ta paylaşıldı.

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Görüntülerde dergahta bir ayaklanma olduğu görüldü. Sosyal medyada; 'Dergahta isyan çıkmış sanırım', 'Taş atıyorlar sanki Cüneyd'e', 'Dergahtakiler Cüneyd'e mi saldırıyor' gibi yorumlar yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Mert Yazıcıoğlu Özcan Deniz Özgü Namal Kızıl Goncalar
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