Kızıl Goncalar’ın Cüneyd’i Mert Yazıcıoğlu ve Hadise gündemde! Açıklamalar peş peşe geldi

Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, sezon finali çekiminin tamamlanmasıyla soluğu tatilde aldı. Yakışıklı oyuncu, meslektaşı Kerem Bürsin ile tekne tatili yaparken poz verdi.

Tatil pozundan kısa süre sonra da Kerem Bürsin'in yeni yaşı kutlandı. Kutlamada pek çok ünlü isim vardı. Bu isimlerden biri de Hadise'ydi.

Sosyal medyada “Hadise, Mert Yazıcıoğlu’yla yakıştı. Her an bir şeyler olabilir” iddiası aldı yürüdü.

Bu iddialar sonrası havaalanında sorulara yanıt veren Yazıcıoğlu “Hayatımda kimse yok” dedi. Hadise’nin tepkisi ise daha sertti: “Yok öyle bir şey.”





