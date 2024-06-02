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  2. Kızıl Goncalar’ın Cüneyd’i Mert Yazıcıoğlu ve Hadise gündemde! Açıklamalar peş peşe geldi

Kızıl Goncalar’ın Cüneyd’i Mert Yazıcıoğlu ve Hadise gündemde! Açıklamalar peş peşe geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.06.2024 11:18
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Son dönemde Kızıl Goncalar’ın Cüneyd’i olarak popüler olan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'in doğum gününde Hadise ile bir araya geldi. İkilinin birbirine yakıştığına dair yorumlar sosyal medyada yayılınca açıklamalar da peş peşe geldi.

Kızıl Goncalar’ın Cüneyd’i Mert Yazıcıoğlu ve Hadise gündemde! Açıklamalar peş peşe geldi

Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, sezon finali çekiminin tamamlanmasıyla soluğu tatilde aldı. Yakışıklı oyuncu, meslektaşı Kerem Bürsin ile tekne tatili yaparken poz verdi.

Tatil pozundan kısa süre sonra da Kerem Bürsin'in yeni yaşı kutlandı. Kutlamada pek çok ünlü isim vardı. Bu isimlerden biri de Hadise'ydi.

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Sosyal medyada “Hadise, Mert Yazıcıoğlu’yla yakıştı. Her an bir şeyler olabilir” iddiası aldı yürüdü.

Bu iddialar sonrası havaalanında sorulara yanıt veren Yazıcıoğlu “Hayatımda kimse yok” dedi. Hadise’nin tepkisi ise daha sertti: “Yok öyle bir şey.”

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Mert Yazıcıoğlu
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