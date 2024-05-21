Kızıl Goncalar ekibi uygun bulmamış Mert Yazıcıoğlu ısrarcı olmuş! Düşük bir ücret karşılığında...

Oyuncu kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz, Hazal Türesan, Erkan Avcı ve Şerif Erol gibi isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor.

Konusu ve oyunculukları ile gündemden düşmeyen Kızıl Goncalar adeta her sahnesi ile sosyal medyaya damga vuruyor. Dizide 'Cüneyd' karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu da performansı ile büyük beğeni topluyor.

İzleyenlerden tam not almayı başaran Mert Yazıcıoğlu sahnelerinde adeta devleşiyor. Ancak Yazıcıoğlu hakkında ortaya atılan bir iddia herkesi şaşırttı.

DÜŞÜK BİR ÜCRET KARŞILIĞINDA...

Kızıl Goncalar setini ziyaret eden Gazeteci Özlem Gürses 'Seçmelerde Mert Yazıcıoğlu ile ilgili tereddüte kapılmışlar. Sevgili Mert'imiz ufak tefek zarif bir beyefendi. Ancak Cüneyd Efendi değişik bir tip ya üstesinden gelebilir mi acaba diye. Mert Yazıcıoğlu ise bu rol için ısrarcı olmuş hatta çok mütevazi bir ücret karşılığında bu proje içerisinde yer almış' dedi. Gürses'in bu iddiası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Gürses'in iddiasının ardından; 'İyi ki Mert olmuş', 'İyi iş çıkardı bence', 'Mert Yazıcıoğlu'ndan başkasını düşünemiyorum' gibi yorumlar yapıldı.









