Kenan İmirzalıoğlu ile anlaşmışlardı! Son anda vazgeçti yerine İbrahim Çelikkol geldi

Uzun zamandır ekranda dizilerde yer almayan Kenan İmirzalıoğlu'nun usta yönetmen Yavuz Turgul'un 'Ayrılık Da Sevdaya Dahil' dizisi için anlaşma yaptığı iddialar vardı.

Senaryo ve cast çalışmaları devam eden dizinin başrol oyuncusu seçiminde önemli bir değişiklik yaşandı. Geçtiğimiz aylarda, Netflix'te yayınlanacak dizisinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun rol alacağı söyleniyordu.

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki sunuculuğuyla ekranlara gelen oyuncu iddialara göre son anda dizide yer almaktan vazgeçti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Ayrılık Da Sevdaya Dahil' dizisinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol olarak değişti.

İbrahim Çelikkol en son Netflix dizisi 'Kuş Uçuşu'ndaki Kenan Sezgin ve 'Mevlana Mest-i Aşk' dizisindeki İskender karakteriyle ekranlara gelmişti.





