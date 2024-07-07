Kirada yüzde 25 zam sınırı sona erdi! Demet Akalın kirasına sitem etti: 5 bine...

MYNET-Son dönemde ev sahipleri ve kiracılar arasında artan kira fiyatları yüzünden anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Alınan son kararda kirada yüzde 25 zam sınırı kaldırıldı. Sınırın kalkmasının ardından kira artışları eskiden olduğu gibi 12 aylık ortalama enflasyon üzerinden hesaplanacak.

Bu karar sosyal medyada da gündemde. Daha önce kiracısına ateş püsküren Demet Akalın "İki yıldır bedavaya oturduğunuza sayın, bedavacı kiracılar" yorumunu görünce dayanamadı.

Şarkıcı "Ne yapacağım ben mesela 2,5 senedir 5 bine oturuyor 30 binlik bir oda bir salonda ne yapmalıyım?" diye sordu. Demet Akalın'a "Satın kurtulun" geldi.

5 BİN LİRA KİRA SİTEMİ

Demet Akalın geçtiğimiz aylarda "Adam 5 bin liraya oturuyor ya 5 bin! 5 bin liraya 3-4 kişi bir yere gidiyorsun yemek parası. Ama ben burada söylediğim için adamın ukalalığına bak. Demiş ki; programda söyledi zam yapacaktım vazgeçtim. Ya sen kimsin ki? Ev benim ve bunu söyleyebiliyor" diyerek sitem etmişti.