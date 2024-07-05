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  2. Kazancını gayrimenkule yatırıyor! Eski Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven babasından aldığı maaşı açıkladı

Kazancını gayrimenkule yatırıyor! Eski Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven babasından aldığı maaşı açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.07.2024 09:00
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Fenomen Danla Bilic ile YouTube'da çektiği videolarla tanınan ve ardından da katıldığı Survivor 2020'de şampiyon olan Cemal Can Canseven şimdi de aldığı maaşı açıklayınca gündem oldu. Kazancını gayrimenkule yatırdığı söyleyen Canseven bakın aylık ne kadar ile geçiniyormuş...

Kazancını gayrimenkule yatırıyor! Eski Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven babasından aldığı maaşı açıkladı

2020 yılında katıldığı Survivor'da şampiyon olan ve 500 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan Cemal Can Canseven yarışmanın ardından sunduğu programlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Ekran macerası beklediğinden kısa süren Cemal Can Canseven şimdi de yatırımları ve ailesinden aldığı maaş ile gündem oldu.

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Son olarak Sefo'nun konserine giden Cemal Can Canseven, basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti. Muhabir Online'a konuşan ünlü isim, tatil beldelerindeki fiyatlara sitem ederek "Çeşme çok pahalı plaj için dünya kadar para alıyorlar bir de harcama limiti koyuyorlar. Geçen bir mekanla kavga ettim. İsraf geliyor bana. Onu verecek bütçem var ama bu artık kazıklanma gibi geliyor bana. Ben dışarıda yemek yerine evde yiyerek çıkıyorum, ücretsiz plaja gidiyorum. Biriktirme zamanındayız.

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KAZANCINI GAYRİMENKULE YATIRIYOR

Ben kazancımı eve yatırıyorum. Benim hesabımı annem ve babam tutuyor. Benim maaşım var. Babamdan her ay 25 bin TL alıyorum. Avans talep edebiliyorum. Mesela Türkiye maçına gideceğim için avans alırım. Bana 25 bin TL yetiyor, biriktiriyorum bile. Benim lüks harcamalarım var. Kredi kartı harcamam var onu düşünmüyorum ailem hallediyor.

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Express

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Can Canseven
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